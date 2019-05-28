6隻狗遭毒殺 凶手落網喊冤：為了毒老鼠不知狗會吃

2019-05-28 13:38 聯合報 記者 聯合報 記者 蕭雅娟 ╱即時報導



王男在工地旁放置摻入農藥的貓飼料，導致至少6隻犬隻誤食身亡。記者蕭雅娟／翻攝 分享 facebook

台北中正高中3隻校狗，以及北投區文林北路周邊的3隻浪浪，本月竟全遭人毒殺，橫屍街頭！北投警方本月9日獲報，立即展開調查，循線找到47歲王姓男子涉嫌下毒，他初步供稱，放毒是為了毒死咬斷電線的老鼠，不知道犬隻會誤食死亡。

從事餐飲業的王姓男子，住在士林北投交界，與周遭居民一樣，為了方便省錢，長期免費停車在文林北路工地路旁。他向警方坦承，日前在愛車周邊放毒，以貓飼料中摻入農藥，藍色的毒餌就放在車旁，目的是為了毒死多次咬斷引擎蓋內電線的老鼠。

北投警方本月9日接獲動保處轉報，有流浪狗疑似遭人毒死，立刻展開調查，鎖定王男行蹤可疑涉有重嫌。王男到案說明，還拿出今年5月的汽車維修廠修車單據，證明因車輛受損，才會想要毒死周邊老鼠，不知道會這麼嚴重，危害到周遭流浪犬及中正高中校狗生命。

警方查訪周遭居民，發現居民對於周遭流浪犬評價兩極，有人認為犬隻遭毒害很可憐，也有人指出，這些流浪犬被非溫馴，周邊經常出沒小學生，若犬隻攻擊小孩，後果不堪設想。

警方依違反動保法將全案函送士林地檢署偵辦。依動保法第25之1條，使用藥物致動物死亡，可處一年以上五年以下有期徒刑，併科罰金50萬以上5百萬以下罰金。