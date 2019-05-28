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桃機第三航廈工人摔落沒叫救護車 22天後腦死家屬提告

2019-05-28 13:16聯合報 記者許政榆╱即時報導

負責桃園機場第三航站工程的李姓員工，2年前於工地內滑落2米深溝渠，同事發現後將李扶起，但當下並未通報救護車，而由施工站站長、管理員等人開工地工程車協助送醫，事發22天後，李男因顱內出血導致腦幹衰竭，宣告死亡，家屬憤而對劉姓負責人、邱姓施工站長、賴姓衛生安全管理員提出過失致死、義務遺棄致死等罪，但檢方調查，認為李當下清醒，身上也有穿防護設備及安全帽，也無人看到李跌落情況，因此難認定被告罪嫌，經偵查終結不起訴處分。

檢方調查，李姓員工106年11月30日上午11點30分左右，於桃園機場第三航廈計畫區土方及基礎工程工地施作護欄時，負責欄杆分料工作，但不知何因掉落溝渠，現場人員發現後立即大叫，眾人紛紛前來攙扶李，當時李身上帶有安全帽，雖然無法站立但有清醒，左手無力可動作，眼角有血絲，現場共5位同事將李抬起，坐上公司車並協助送醫。

家屬控告，劉姓負責人、邱姓施工站長、賴姓衛生安全管理員應有指揮及監督責任，但當下並未循正常途徑通報意外、且並未叫救護車急救，認為邱、賴、劉有業務過失致死，而邱、賴則有義務遺棄致死罪嫌。

檢方調查，當下無人看到李跌落情況，且李當下清醒，身上有穿防護設備及安全帽，雖未叫救護車用工程車載往送醫，送醫後隔22天才宣判腦死，難以推得被告當時緊急處置和死者有相關因果關係，而被告後續透過網路向勞動部職業安全衛生署通報，難認定有遺棄罪嫌，因此難認定被告有上述罪嫌，經偵查終結不起訴處分。

桃園機場第三航廈的「機坪、滑行道與機坪設施工程」及「第三航站區土方及基礎工程」已...
桃園機場第三航廈的「機坪、滑行道與機坪設施工程」及「第三航站區土方及基礎工程」已動土。 圖/聯合報系資料照片
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桃園機場救護車
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