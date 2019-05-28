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西濱林口、桃園交界處翻車 貨櫃車司機送醫

2019-05-28 11:10聯合報 記者林昭彰╱即時報導

台61線西部濱海快速道路22公里處大約林口區東華路口，上午10時許發生翻車交通事故，35歲鄭姓司機駕駛曳引聯結車載運貨櫃，疑因天雨路滑失控自撞分隔島後翻車，道路缺口的路燈桿也被撞斷。

新北市消防局獲報立刻派遣林口分隊，出動救護車3輛、救災車4輛趕往搶救，鄭姓司機意識清楚，僅肢體多處擦傷，由救護車送往林口長庚醫院救治。後經查證，事故地點已屬桃園市蘆竹區，後續處理交由桃園市警方和公路養護單位處理。

西濱公路上午發生翻車事故，1輛曳引聯結貨櫃車疑因天雨路滑失控自撞分隔島後翻車，道...
西濱公路上午發生翻車事故，1輛曳引聯結貨櫃車疑因天雨路滑失控自撞分隔島後翻車，道路缺口的路燈桿也被撞斷。記者林昭彰／翻攝
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西濱公路上午發生翻車事故，1輛曳引聯結貨櫃車疑因天雨路滑失控自撞分隔島後翻車，道...
西濱公路上午發生翻車事故，1輛曳引聯結貨櫃車疑因天雨路滑失控自撞分隔島後翻車，道路缺口的路燈桿也被撞斷。記者林昭彰／翻攝
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西濱公路上午發生翻車事故，1輛曳引聯結貨櫃車疑因天雨路滑失控自撞分隔島後翻車，道...
西濱公路上午發生翻車事故，1輛曳引聯結貨櫃車疑因天雨路滑失控自撞分隔島後翻車，道路缺口的路燈桿也被撞斷。記者林昭彰／翻攝
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西濱公路上午發生翻車事故，1輛曳引聯結貨櫃車疑因天雨路滑失控自撞分隔島後翻車，道...
西濱公路上午發生翻車事故，1輛曳引聯結貨櫃車疑因天雨路滑失控自撞分隔島後翻車，道路缺口的路燈桿也被撞斷。記者林昭彰／翻攝
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救護車將肇事司機送醫。記者林昭彰／翻攝
救護車將肇事司機送醫。記者林昭彰／翻攝
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林口救護車
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