西濱林口、桃園交界處翻車 貨櫃車司機送醫

2019-05-28 11:10 聯合報 記者 聯合報 記者 林昭彰 ╱即時報導



台61線西部濱海快速道路22公里處大約林口區東華路口，上午10時許發生翻車交通事故，35歲鄭姓司機駕駛曳引聯結車載運貨櫃，疑因天雨路滑失控自撞分隔島後翻車，道路缺口的路燈桿也被撞斷。