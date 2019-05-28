影／「母胎單身」大叔想交女友 3萬元買點數險被詐

2019-05-28 10:41 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宏睿 ╱即時報導



台中市鄭姓男子是「母胎單身」（意指從出生至今從未談過戀愛），他25日接獲詐騙集團的訊息，稱只要3萬元買點數，就能介紹女朋友，鄭不疑有他，馬上跑到超商買點數；店長察覺有異，通報警方到場，鄭被趕赴現場的警員攔下後，經不斷苦口婆心勸導，鄭才相信被詐，保住一個月的薪水。

台中市第三警分局勤工派出所表示，巡佐林勝助、警員黃建銘25日下午4時許，接獲超商店長通報，疑似有人遇到詐騙，欲購買3萬元遊戲點數。

警方到場時，店長告知該名男子發現他報案後便匆匆離去，警方擔心男子轉往其他間超商提供點數給詐團，詢問男子特徵後，在附近尋找，順利在不遠路口處，發現該名男子。

警方表示，鄭姓男子（30歲）看到警員後，才吞吞吐吐透露是玩線上遊戲才要購買3萬元的點數，但警方一聽便察覺有異，警員還說「我也有在玩，不可能買到上萬啦」。

警方不斷苦口婆心勸說鄭，可能遭到詐騙，鄭才鬆口是在通訊軟體上接獲交友訊息，「只要付3萬元入會費，就會幫忙介紹女朋友」鄭稱因從未談過戀愛，一時意亂情迷，興沖沖直赴超商購買點數，想加入會員認識女朋友。