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高速公路開車小心「虛線」 別收到罰單才說「好冤枉」

2019-05-28 09:00聯合報 記者邱瑞杰╱即時報導

高速公路上的「虛線」讓不少駕駛人收到罰單，基隆市吳姓、林姓男子駕車跨越高速公路「虛線」未打方向燈分別被舉發，兩人都向法院訴請撤銷罰單，全被駁回，得繳3000元。國道公路警察局拍過影片解說4種會畫虛線地點，用路人千萬要記牢，別忘了打方向燈讓荷包失血。

吳姓駕駛人去年7 月22日上午開車從基隆交流道北上，要進入大業隧前，另名駕駛以行車紀錄器拍下吳變換車道未打方向燈，向國道警察局第一公路警察大隊提出檢舉，警方查證屬實舉發。

吳男認為，一上交流道就從3線道變換為2線道，駕駛人一不注意就會沒打方向燈。他並非故意違規，應提供緩衝期原告警告，而非一次就罰3000元，讓民眾感覺沒人情。

林姓男子2018年9月1日傍晚開車行經國道3號北向新台五路交流道入口，也被其他用路人以行車記錄器拍攝影片向國道警察檢舉，收到罰單。

林男說，當天開車進入國道3號北向匝道，剛熄滅向右方向燈，前方不到20公尺就沒有車道，距離過短，所以沒來得及打左轉方向燈，路段標線規劃顯有問題。

法官認為，穿越虛線畫於高速、快速公路主線車道及交流道加、減速車道之間，藉以明確區隔，駕駛人本應遵行，公路總局視情節依裁罰基準表處分，並無違誤；駕駛人如認為標線繪設不當，應循正當途徑反映促其改善，非憑一己主觀判斷，用來免除違規。吳、林之訴均被駁回。

多駕駛人都是被後車錄影檢舉，收到罰單才知道在車道縮減、增設路段，穿越虛線不打方向燈違規。公路警察局為此特別拍攝宣導影片，公布在臉書粉絲頁提醒用路人注意。臉書小編也不諱言這類案件是「隱藏版違規」，要駕駛人認真看過，「免得噴了錢，才說大人冤枉啊。」

國道公路警察局以影片解說行駛高速公路，跨越虛線未打方向燈均屬違規。圖／取自國道公...
國道公路警察局以影片解說行駛高速公路，跨越虛線未打方向燈均屬違規。圖／取自國道公路警察局臉書粉專
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警察國道罰單
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