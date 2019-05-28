高速公路開車小心「虛線」 別收到罰單才說「好冤枉」

2019-05-28 09:00 聯合報 記者 聯合報 記者 邱瑞杰 ╱即時報導



高速公路上的「虛線」讓不少駕駛人收到罰單，基隆市吳姓、林姓男子駕車跨越高速公路「虛線」未打方向燈分別被舉發，兩人都向法院訴請撤銷罰單，全被駁回，得繳3000元。國道公路警察局拍過影片解說4種會畫虛線地點，用路人千萬要記牢，別忘了打方向燈讓荷包失血。

吳姓駕駛人去年7 月22日上午開車從基隆交流道北上，要進入大業隧前，另名駕駛以行車紀錄器拍下吳變換車道未打方向燈，向國道警察局第一公路警察大隊提出檢舉，警方查證屬實舉發。

吳男認為，一上交流道就從3線道變換為2線道，駕駛人一不注意就會沒打方向燈。他並非故意違規，應提供緩衝期原告警告，而非一次就罰3000元，讓民眾感覺沒人情。

林姓男子2018年9月1日傍晚開車行經國道3號北向新台五路交流道入口，也被其他用路人以行車記錄器拍攝影片向國道警察檢舉，收到罰單。

林男說，當天開車進入國道3號北向匝道，剛熄滅向右方向燈，前方不到20公尺就沒有車道，距離過短，所以沒來得及打左轉方向燈，路段標線規劃顯有問題。

法官認為，穿越虛線畫於高速、快速公路主線車道及交流道加、減速車道之間，藉以明確區隔，駕駛人本應遵行，公路總局視情節依裁罰基準表處分，並無違誤；駕駛人如認為標線繪設不當，應循正當途徑反映促其改善，非憑一己主觀判斷，用來免除違規。吳、林之訴均被駁回。