樓下攤販驚傳小孩作嘔哭聲！ 祖孫吃飯疑喝酒打小孩

2019-05-28 00:02 聯合報 記者 聯合報 記者 蕭雅娟 ╱即時報導



又傳疑似兒虐案！台北市中山區龍江路巷弄內一家小吃攤，昨晚傳來小孩哭泣聲，一名穿著白衣的男童站在桌邊說，「我頭很暈」，還不斷作嘔，接著又哭著說，「不想要回去再被打、真的很痛、那我去死好了」等語，目擊者懷疑小孩被打，拍下影片po網，但警方表示，目前尚未接獲報案，得知影片後到場了解，當事人已離開。

目擊民眾拍下影片發佈在臉書不公開社團「我們的美麗與哀愁」，影片顯示，孩子疑似身體不適，站都站不穩，雙手抱頭說，「我已經在吐了，你們都不關心我，我頭很暈啊！」。

發文者指出，孩子和阿公、阿嬤一起吃飯，但不知為何一直嘔吐，孩子大聲的說，「我只是不想要你們喝酒啊，我只是關心你」。大人則回答，「回去你就死定了」，孩子哭著說，「我不想要回去再被打，我讀書真的很累，身體很不舒服」。

「每次一直這樣打我，我真的很痛很痛」。身為媽媽的發文者表示，被打的孩子一直吐，吐完又繼續被打，孩子還衝到馬路上說「那我去死好了」，不久就被大人抓回來，正當想報警時，孩子就被帶走了。