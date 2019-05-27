蘇花公路觀音路段落石砸破轎車擋風玻璃 駕駛受傷送醫

相關新聞
國2大園3車追撞車禍 造成一死二傷2019-05-27 15:49
又見受虐犬！狗嘴遭膠帶緊綑腫成棒球 讓人心疼2019-05-27 17:28
母子相依為命身障男卻葬身火場 鄰居：他們過得很辛苦2019-05-27 16:20
醫療糾紛鬧出官司 家屬診所抬棺灑冥紙砸蛋抗議2019-05-27 15:20
台中市區BMW大七連撞四車 肇事駕駛無心跳送醫救回2019-05-27 14:45
拖板車疑因視線死角擦撞機車 女騎士捲入車底送醫不治2019-05-27 14:44
西湖溪溺水案搜救遭質詢 警消：一切依相關規定2019-05-27 14:18
高雄三寶違停內車道 竟閃燈下車買東西2019-05-27 14:17
清晨運動突不適 男摔落水溝險失溫2019-05-27 13:59
影／不想回部隊 八年級志願兵旅館鬧自殺2019-05-27 13:56
長者要小心 九旬歲老翁開車撞死七十多歲兄妹被起訴2019-05-27 12:35
拿菜刀搶元大商銀沙鹿分行 搶20萬元騎腳踏車逃逸2019-05-27 11:15
車沒油竟走向車道攔車 男被兩車連續撞慘死國道2019-05-27 10:26
揮重拳痛毆重摔毛小孩 飼主虐狗辯：跟牠玩2019-05-27 10:24
影／阿伯穿越道路不走斑馬線 害騎士女友摔車犁田2019-05-27 10:24
東港大鵬灣跨海大橋傳槍響 1男背部中彈送醫2019-05-27 09:54
酒駕通緝犯又酒後騎車撞人逃逸 警追50米制伏他2019-05-27 09:12
影／台中廟會糾紛有人掄球棒 警快速到場排解2019-05-27 09:00
龜山島海上長泳溺水插管昏迷 女泳客今清晨不治2019-05-27 08:52
酒駕又疲勞 趕搭機連環撞2019-05-27 00:38
酒駕拒檢闖紅燈 醉男吃8罰單 至少加罰5萬元2019-05-27 00:38
海象突變 龜山島長泳1昏迷2019-05-26 23:58
知名財神廟爆醜聞 廟監事刮彩券不給錢欺凌身障者2019-05-26 23:44
龜山島長泳遇上這浪 泳客驚海上雲霄飛車下次不玩了2019-05-26 22:02
明明酒駕衝進民宅裡 被逮第一時間強辯「車暴衝」2019-05-26 22:00
潮州出租套房火警爆炸 男子行動不便命喪火海2019-05-26 21:54
失智9旬婦呆坐路邊 永和警暖心助返家2019-05-26 21:33
夫婦柴山淋雨又迷路 巡邏車及時救援還協尋旅店2019-05-26 21:17
潮州出租套房火警 多人獲救 1男無呼吸心跳2019-05-26 20:22
聊天後機車不翼而飛 警方協尋後竟是烏龍一場2019-05-26 19:48
高市八旬老翁騎車迷航 自摔兩次回不了家2019-05-26 19:47
女子跳光復橋上投河 搶救14小時不治2019-05-26 18:52
影／開車遇警攔查拒停 男狂飆後失控自撞分隔島2019-05-26 18:51
宜蘭長泳意外 專家：遇漲潮離岸流困碎浪區2019-05-26 18:23
門口牛奶都沒拿 獨居婦病死家中多日傳惡臭2019-05-26 16:34
協尋人口路倒淋雨1小時未進食 雲林警送熱食助返家2019-05-26 15:54
中壢火車站中平商圈 移警查外籍移工鬥毆色情滋生2019-05-26 15:24
趕機場釀連環撞 1人重傷送醫觀察中2019-05-26 14:38
車下偷裝GPS追蹤 2惡煞上門討債400萬辯：巧遇2019-05-26 14:20
熱門文章
捷運淡水站女清潔工情緒失控抓狂 拿拖把打趴女主管2019-05-26 21:13
超速16公里告贏撤單 員警「站這裡」竟錯了2019-05-26 20:25
明天請早！不到半小時 好市多人氣美食只剩滿滿空紙箱2019-05-27 10:25
車沒油竟走向車道攔車 男被兩車連續撞慘死國道2019-05-27 10:26
無預警被解雇 貨櫃車司機要回加班費259萬元2019-05-27 09:37
潮州出租套房火警爆炸 男子行動不便命喪火海2019-05-26 21:54
華航傳今午接獲炸彈恐嚇信 調派航機飛行2019-05-26 18:34
館長挺同爆粗口 議員揚言提告：罵到我媽就是不可以2019-05-27 10:54
前市長攝影官擅闖韓國瑜市長室 韓：盼查個水落石出2019-05-27 16:54
知名財神廟爆醜聞 廟監事刮彩券不給錢欺凌身障者2019-05-26 23:44
大業隧道前交流道進外車道 未打方向燈3000元飛了2019-05-26 19:03
揮重拳痛毆重摔毛小孩 飼主虐狗辯：跟牠玩2019-05-27 10:24
龜山島海上長泳溺水插管昏迷 女泳客今清晨不治2019-05-27 08:52
媽媽推嬰兒車佔路邊車位 他怒：還手比X趕我走2019-05-27 11:08
老公傳給已婚女同事不雅照 被抓包還辯稱是「我幻想的內容」2019-05-27 10:37
日網友瘋傳神準「生命靈數」 美日韓領導人全是42019-05-27 13:18
潮州出租套房火警 多人獲救 1男無呼吸心跳2019-05-26 20:22
長者要小心 九旬歲老翁開車撞死七十多歲兄妹被起訴2019-05-27 12:35
西湖溪溺水案搜救遭質詢 警消：一切依相關規定2019-05-27 14:18
東港大鵬灣跨海大橋傳槍響 1男背部中彈送醫2019-05-27 09:54
拖板車疑因視線死角擦撞機車 女騎士捲入車底送醫不治2019-05-27 14:44
悲慘少女遭父性侵安置 吐露表姨丈也侵犯她多年2019-05-26 22:29
超市女店員偷吃2顆茶葉蛋 僅18元遭判3月2019-05-27 16:05
高雄三寶違停內車道 竟閃燈下車買東西2019-05-27 14:17
龜山島長泳遇上這浪 泳客驚海上雲霄飛車下次不玩了2019-05-26 22:02
假觀光真陪酒 越籍紅牌竟是「他」2019-05-26 23:30
台中市區BMW大七連撞四車 肇事駕駛無心跳送醫救回2019-05-27 14:45
幫提升大陸保麗龍廠技術？ 總經理副總挨告結果出爐2019-05-26 23:43
國2大園3車追撞車禍 造成一死二傷2019-05-27 15:49
X分鐘看完XX電影侵權 谷阿莫：調解方案不好說2019-05-27 12:32
館長飆罵台南恐同議員五字經 議員今喊提告2019-05-27 14:01
不滿領導 上士毆上尉判刑6月2019-05-27 00:38
影／不想回部隊 八年級志願兵旅館鬧自殺2019-05-27 13:56
民檢舉警眼前違規 所長：警專心開單背後看不到2019-05-27 10:22
燒死6家人三度判死拒出庭 律師檢討家屬「沒提供協助」2019-05-27 13:07
酒駕拒檢闖紅燈 醉男吃8罰單 至少加罰5萬元2019-05-27 00:38
小孩長水泡怪罪保母 惡少私刑逼她表演活春宮2019-05-27 17:24
華航接炸彈恐嚇信 證實虛驚一場2019-05-26 19:15
拉麵名店找日籍主廚坐鎮 卻未合法申請遭罰15萬2019-05-26 18:19
萬安演習還到處趴趴走 警方查獲毒品竊盜通緝犯2019-05-27 16:17
留言