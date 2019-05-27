又見受虐犬！狗嘴遭膠帶緊綑腫成棒球 讓人心疼

2019-05-27 17:28 聯合報 記者 聯合報 記者 賴香珊 ╱即時報導



台灣埔愛關懷動物協會日前在日月潭地區救援1隻遭虐家犬，其嘴巴被人纏繞緊綑膠帶，無法覓食、喝水，更因長時間緊束致口鼻部份嚴重腫脹，飽受驚嚇的牠經協會搶救及時解開膠帶，不然狗命堪憂，而遭虐影像曝光讓人看了憤怒又心疼。

台灣埔愛關懷動物協會指出，日前有住在日月潭伊達邵部落的民眾向協會求助，指稱家中飼養的犬隻，自行咬斷家中繫繩跑了出去，飼主心想牠只是出去蹓躂一下子就會回家，未料狗狗回家時，嘴巴遭人用黃色膠帶緊緊捆住，完全無法掙脫。

而因犬隻口鼻已明顯腫脹，且無法吃東西、喝水，主人曾嘗試靠近，希望幫牠解開嘴巴上的膠帶，但狗狗因受虐，對人產生恐懼，根本都不給摸最後還跑走，飼主只好求助台灣埔愛關懷動物協會，透過愛狗志工順利找到受虐狗狗。

台灣埔愛關懷動物協會表示，發現受虐犬隻，看到牠怪異又可憐的模樣真的讓人又氣又心疼，但當下仍理性處置，先安撫牠不安情緒，最後終於順利剪斷封住牠嘴巴的膠帶，同時痛斥，下手纏綑動物口鼻無疑是要置其於死地，所幸及時救援。

南投縣家畜疾病防治所表示，依動物保護法規定，故意傷害或使動物遭受傷害，可處以15000至75000元罰鍰；若致死或重大傷殘除能開罰20萬至200萬元，也可能被判處2年以下有期徒刑；家犬獨自外出遛躂則可對飼主開罰15000元。