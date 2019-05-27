母子相依為命身障男卻葬身火場 鄰居：他們過得很辛苦

2019-05-27 16:20 聯合報 記者 聯合報 記者 江國豪 ╱即時報導



屏東縣潮州鎮北平路，一棟3層樓出租套房，昨日（26日）晚7點半發生火警意外，導致1名25歲身障男子死亡，鄰居表示，火警發生前聽見一聲巨響後，隨之傳來陣陣呼救聲相當嚇人，另外，有目擊者指出，火警發生時1名男子從2樓後方陽台跳出，懷疑人為縱火釀禍，警方因此不敢大意，今日上午與火調人員進行鑑識並釐清起火原因。

火警現場為3層樓建築，王姓女房東住在3樓，2樓則分租給林姓母子及另一名洪姓男子，消防人員進入火場，迅速撲滅火勢，並發現骨瘦如柴的林姓男子，已全身被濃煙燻黑，腿部有燒傷痕跡躺在床上，以失去生命跡象，緊急送醫急救仍宣告不治。而消防人員在林姓母子房內，發現桶裝瓦斯正在漏氣，初步研判起火點位在林姓母子房內的簡易廚房。

「母子倆日子過的很辛苦」鄰居說，這對母子已居住一段時間，林男自小罹患小兒麻痺，行動不便長期臥床，由母親辛苦扶養長大，平時外出上班時，擔心林男在家肚子餓，會在床邊擺放零食，附近住戶對於這對母子不陌生，甚至過年時還會特別包紅包給他們，萬萬沒想到突如其來的一場惡火，竟奪走林男性命。