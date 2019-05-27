西湖溪溺水案搜救遭質詢 警消：一切依相關規定

2019-05-27 14:18 聯合報 記者 聯合報 記者 范榮達 ╱即時報導



52歲周姓女子24日到苗栗縣西湖溪釣魚疑似落水，隔天上午6點發現溺斃，苗栗縣議員羅貴星今天在議會質詢縣府消防局長徐新淵及警察局長林國清，搜救過程有瑕疵，缺乏同理心，家屬求助無門，羅貴星說，24晚上7點多就接獲通報，凌晨12點多到現場，卻發現家屬在騎樓下掩面而泣，讓人鼻酸。

羅貴星指出，消防局僅以天色昏暗、水流湍急就撤退，甚至連裝備齊全的民間救難單位也不允許搜救，而警察同仁未考量以鞭炮驅逐魔神仔的民間習俗，就以妨害安寧禁止民眾施放鞭炮，導致家屬心急如焚，消防局、警察局應針對教育訓練、搜救指揮系統、設備不足等問題進行檢討與改善。

他認為，除了針對新進人員訓練應納入地方民俗的說明外，搜救流程，也應納入日夜間各區域的搜救評估標準與搜救SOP，維護消防同仁權益，也讓民眾能夠清楚了解，避免產生不必要的誤會。

徐新淵答詢強調「一切依法」，他說，消防局8點多接獲警方通報，消防、潛水人員到場，現場天色昏暗，水流湍急，不利搜救，依消防署救災安全守則，水域救生以白天救援為主，同時應評估天候與水情狀況，兼顧現場變化，全般作為以救援者之安全為第一優先考量，必要時停止救援作業，現場反覆評估，24日晚上10點多停止搜救，隔天清晨5點警消現場會勘，上午6點左右發現大體，全案交警方處理。