高雄三寶違停內車道 竟閃燈下車買東西

2019-05-27 14:17 聯合報 記者 聯合報 記者 林伯驊 ╱即時報導



有網友今天在臉書社團爆料公社貼影片，高雄岡山區溪東路出現一輛黑色轎車停放路中間，打雙黃燈，車上的男子疑似去買東西，網友直擊錄下這個離譜停車PO網，迅速累積近3000則留言，網友一面倒撻伐，表示「這種人太誇張」、「已經超越三寶的領域」。

岡山分局壽天派出所長莊顯郎說，事發地點應是阿公店溪旁邊的溪東路南向，這輛轎車違規臨停路中，可依法開罰600到1200元；不過警方調閱路口監視器並沒拍到，單憑臉書影片無法得知違規時間，盼拍影片的網友，能主動到高市警局網站檢舉，提供詳細時間、地點，事證明確警方依定會依法開罰。

根據網友拍攝的影片，黑色轎車當時停在內車道，有名男子疑從市場買完東西走向車子，先開啟右後座車門，伸入弄了一下，才進入駕駛座開車，過程中不少汽車從旁經過，都只能閃避行駛外車道。

拍影片的網友指出「打從你下車我就注意你很久了，以為你車子壞掉需要救援，原本還想向前關心」、「結果你是停這樣，下車買東西」、「你打著雙黃燈你知道你下車之後多少車為了你讓路嗎？」。