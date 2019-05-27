電動車沒電停路中 93歲老翁被警送回家

2019-05-27 13:58 聯合報 記者 聯合報 記者 張弘昌 ╱即時報導



住桃園市觀音區93歲江姓老翁，清晨騎著電動輔助車外出散心，竟騎到50公里外的龍潭區，直到電動車沒電，頂著烈日停在車水馬龍道路上。所幸巡警發覺上前協助，先將無法表達身分老翁帶返派出所內安置，查明身分後聯絡焦急的家人，趕到派出所帶老翁平安返家。

龍潭警分局高平派出所巡佐曹培翔及警員吳哲宇、曹智瑋，昨天傍晚到小人國遊樂區周邊，執行假日交通疏導勤務，行經龍潭區福源路段時，發現有一輛電動輔助車，停放車水馬龍的路中，車上坐著焦急如焚老翁。

警員擔心老翁發生危險，立即停車趨前關心，發現老翁電動車沒電無法行駛，且老翁行動不便，警方隨即下車先將電動車移往路旁。老翁疑似年邁有輕微失智情形，無法表達身分，加上假日遊樂區車流量大易發生危險，先將老翁載返派出所安置。

警方以警用人臉辦識系統，查證93歲江姓老翁，家住離龍潭50公里遠的觀音區。他向警方表示，清晨騎電動車外出散心，疑迷路不知何故就騎到龍潭，電動車沒電無法行駛，身上也沒有電話，只能待在電動輔助車上待援。