影／不想回部隊 八年級志願兵旅館鬧自殺

2019-05-27 13:56 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宏睿 ╱即時報導



在高雄阿蓮區服役的志願役吳姓男子，昨天晚上入住台中市逢甲商圈的旅館後，今天上午警消找上門時，吳揚言要尋短，並坐在房間8樓的窗台矮牆上，經過警消、家人、陸軍幹部的2個多小時的勸說與溫情喊話後，吳才打消尋短念頭，同意與家屬一起返家，初步調查，吳已服役3年多，突然卻不想返回部隊，還擔心受到軍法處分，因而想不開。

台中市消防局勤指中心今天上午11時接獲通報，西屯區福星北三街的旅館有人意圖尋短，警消到場後，吳姓男子（23歲）情緒激動，坐在房間8樓的窗台矮牆上，還揚言若看到任何救護車、消防車，就會「跳下去」，因為現場巷弄狹窄，無法使用雲梯車與氣墊床，只能在附近待命，並透過警方、家屬與陸軍的幹部在現場喊話，希望能將人拉進房內。

台中市第六警分局西屯所表示，在家屬、陸軍十軍團的幹部的溫情喊話之下，吳結束與警消僵持，打消尋短念頭，過程約2個多小時，目前吳已在家屬陪同下，前往派出所撤銷協尋。

警消調查，吳是在陸軍八軍團位於高雄市阿蓮區的戰車營服役，屬志願役士兵，已服役三年多，明年1月就可退伍，但吳突然沒有回部隊，昨晚並跑到台中市西屯區的飯店入住，家屬在台南通報緊急協尋後，查到吳在台中市，但今天警消上門時，吳情緒激動，稱「不想回去、不想當兵」，但又擔心遭受處分、軍法等後果，才萌生尋短念頭。