失智婦徘徊省道 暖警護送回家
花蓮一名年約80歲的羅姓長者，日前被花蓮縣警察局玉里分局富里分駐所巡邏警員徐毅承、陳錦生發現，獨自於台九線與富里鄉中興路口徘徊，疑似忘記回家的路在路邊喃喃自語。警方見狀立即下車關心，交談過程中發現其疑似患有失智症，查訪詢問附近住家後，順利查到長者住處，並以巡邏車護送安全返家。
警員徐毅承表示，兩人在執行巡邏勤務時，發現一名長者手持固定式輔助器獨自在台九線緩慢的行走，因省道上車輛川流不息，深怕其安全上有疑慮，便上前關心詢問。但長者說不出自己姓名及住居所，身上也沒有攜帶任何身分證件，兩人便訪查附近住戶，在費了一番功夫後，查詢到長者住在富里鄉石牌村，隨即開車將其安全護送返家歇息。
附近鄰居表示，長者平日一人獨居，其夫早已去世，兒女均在外地工作，疑似有失智症狀，因此精神狀況不太穩定，時常會獨自在家門口等待老伴回家；鄰居也表示，附近都是超過20年以上的老鄰居，平時都會互相幫忙關心彼此身體狀況，此次沒想到她竟然會跑去省道，幸好分駐所員警巡邏發現，要不然真的不知道會發生什麼意外。
玉里分局長呂育騰表示，失智老人迷途，傳統的做法多為勞師動眾到處張貼海報、廣播或請民眾幫忙指認，除成效不彰外也浪費寶貴時間，無法即時聯繫家屬，因此提醒家屬應為家中失智長者佩戴防走失手鍊，以防走失時可以及時聯絡，也建議盡可能不要讓年長者獨自一人外出，以免發生危險。
留言