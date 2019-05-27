失智婦徘徊省道 暖警護送回家

2019-05-27 11:11 聯合報 記者 聯合報 記者 王思慧 ╱即時報導



花蓮一名年約80歲的羅姓長者，日前被花蓮縣警察局玉里分局富里分駐所巡邏警員徐毅承、陳錦生發現，獨自於台九線與富里鄉中興路口徘徊，疑似忘記回家的路在路邊喃喃自語。警方見狀立即下車關心，交談過程中發現其疑似患有失智症，查訪詢問附近住家後，順利查到長者住處，並以巡邏車護送安全返家。

警員徐毅承表示，兩人在執行巡邏勤務時，發現一名長者手持固定式輔助器獨自在台九線緩慢的行走，因省道上車輛川流不息，深怕其安全上有疑慮，便上前關心詢問。但長者說不出自己姓名及住居所，身上也沒有攜帶任何身分證件，兩人便訪查附近住戶，在費了一番功夫後，查詢到長者住在富里鄉石牌村，隨即開車將其安全護送返家歇息。

附近鄰居表示，長者平日一人獨居，其夫早已去世，兒女均在外地工作，疑似有失智症狀，因此精神狀況不太穩定，時常會獨自在家門口等待老伴回家；鄰居也表示，附近都是超過20年以上的老鄰居，平時都會互相幫忙關心彼此身體狀況，此次沒想到她竟然會跑去省道，幸好分駐所員警巡邏發現，要不然真的不知道會發生什麼意外。