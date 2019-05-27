車沒油竟走向車道攔車 男被兩車連續撞慘死國道

2019-05-27 10:26 聯合報 記者 聯合報 記者 林昭彰 ╱即時報導



國道一號五楊高架南向37.6公里今天凌晨4時許發生死亡車禍，1名40歲柯姓男子開車意外發現油料耗盡，竟然停車走到中線車道攔車，結果連續被2輛後車撞擊，頭部變形送醫急救不治。

警方初步調查，柯姓男子當時駕駛1輛銀色奧迪轎車搭載妻子，從新北市三重區出發準備到桃園，凌晨4時40分行經五楊高架約新北市泰山路段，車輛長距離爬坡中突然發現沒油了，柯男竟然把車臨停路肩，直接下車走向車道，在昏暗的天色中，邊走邊揮手想要攔後方來車求助，但是只走了25公尺便連續遭到追撞。

該路段共有3線車道，柯男竟然走在高速公路的中線車道攔車，結果來車根本閃避不及，先後被66歲黃姓男子駕駛的休旅車、63歲陳姓男子駕駛的轎車撞擊。他被撞飛彈到外側車道倒地不起，頭顱變形、全身多處骨折，救護車於4時50分抵達現場，就近送往林口長庚醫院，急救到5時55分宣告不治。

警方表示，車輛行駛在高速公路遇到任何車況，應設法將車停到路肩，並在後方約100公尺擺放三角反光警示，人員立刻遠離車道退避到安全位置，打電話報案向警方求助，才能避免追撞。此次事故的3名駕駛都沒有酒精反應，詳細肇事原因還需要進一步鑑識調查釐清。