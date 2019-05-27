揮重拳痛毆重摔毛小孩 飼主虐狗辯：跟牠玩

2019-05-27 10:24 聯合報 記者 聯合報 記者 魯永明 ╱即時報導



嘉義縣水上鄉陳姓飼主疑情緒不穩，日前在住處附近一處檳榔攤前，打赤膊多次揮重拳痛毆飼養的1歲多黑狗頭臉部，還用雙手抓起毛小孩重摔在地，狗兒嚇得逃命，施暴虐狗行為被熱心人士用手機全都錄下，公布社群網站，向嘉義市動物守護協會理事長吳育才投訴，吳帶動保志工找到受虐狗兒送醫安置，初步診斷有腦震盪症狀， 昨晚會同水上警分局員警查獲陳男，陳男辯稱是狗兒不聽話，教訓牠，和牠玩。

嘉義縣家畜疾病防治所動保人員今天上午，派人對陳男製做筆錄，調查了解狗兒傷勢及事件經過，若查證陳男故意虐狗傷殘，將依違反動保法移送法辦，可處20萬以上至200萬以下罰鍰，或2年以下徒刑。

從拍攝影片，在短短不到1分鐘，打赤膊男子，多次揮重拳痛毆飼養的1歲多黑狗頭臉部，還用雙手抓起毛小孩重摔在地，狗兒嚇得逃命，吳育才說，昨天深夜會同員警找到陳男，陳男一開始否認虐狗，直到出示影片，他才啞口無言，辯稱是因為狗兒不聽話，教訓牠，和牠玩，陳男父親出面致歉，說兒子情緒不穩。

吳育才說，施虐行為違反動保法，他在臉書貼文說，施虐者不是影片中的檳榔攤，請大家不要誤會店家，