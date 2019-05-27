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當5歲童手機成癮… 20年後50萬人恐失明

揮重拳痛毆重摔毛小孩 飼主虐狗辯：跟牠玩

2019-05-27 10:24聯合報 記者魯永明╱即時報導

嘉義縣水上鄉陳姓飼主疑情緒不穩，日前在住處附近一處檳榔攤前，打赤膊多次揮重拳痛毆飼養的1歲多黑狗頭臉部，還用雙手抓起毛小孩重摔在地，狗兒嚇得逃命，施暴虐狗行為被熱心人士用手機全都錄下，公布社群網站，向嘉義市動物守護協會理事長吳育才投訴，吳帶動保志工找到受虐狗兒送醫安置，初步診斷有腦震盪症狀， 昨晚會同水上警分局員警查獲陳男，陳男辯稱是狗兒不聽話，教訓牠，和牠玩。

嘉義縣家畜疾病防治所動保人員今天上午，派人對陳男製做筆錄，調查了解狗兒傷勢及事件經過，若查證陳男故意虐狗傷殘，將依違反動保法移送法辦，可處20萬以上至200萬以下罰鍰，或2年以下徒刑。

從拍攝影片，在短短不到1分鐘，打赤膊男子，多次揮重拳痛毆飼養的1歲多黑狗頭臉部，還用雙手抓起毛小孩重摔在地，狗兒嚇得逃命，吳育才說，昨天深夜會同員警找到陳男，陳男一開始否認虐狗，直到出示影片，他才啞口無言，辯稱是因為狗兒不聽話，教訓牠，和牠玩，陳男父親出面致歉，說兒子情緒不穩。

吳育才說，施虐行為違反動保法，他在臉書貼文說，施虐者不是影片中的檳榔攤，請大家不要誤會店家，

狗狗現在緊急帶走送醫，並已向主管機關報案，他將持續追蹤進度，目前擔憂的是牠一直坐著站不起來是有腦震盪或內出血，醫療好希望有人願意給長期受虐的牠一個安全家。

嘉義縣水上鄉陳姓飼主疑情緒不穩，日前在住處附近一處檳榔攤前，打赤膊多次揮重拳痛毆...
嘉義縣水上鄉陳姓飼主疑情緒不穩，日前在住處附近一處檳榔攤前，打赤膊多次揮重拳痛毆飼養的1歲多黑狗頭臉部，還用雙手抓起毛小孩重摔在地，狗兒嚇得逃命，施暴虐狗行為被熱心人士用手機全都錄下。記者魯永明／翻攝
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嘉義縣水上鄉陳姓飼主疑情緒不穩，日前在住處附近一處檳榔攤前，虐待施暴毛小孩，嘉義...
嘉義縣水上鄉陳姓飼主疑情緒不穩，日前在住處附近一處檳榔攤前，虐待施暴毛小孩，嘉義市動物守護協會理事長吳育才帶志工(右)昨晚會同警方查獲陳男(右二)。圖／讀者提供
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嘉義縣水上鄉陳姓飼主疑情緒不穩，日前在住處附近一處檳榔攤前，打赤膊多次揮重拳痛毆...
嘉義縣水上鄉陳姓飼主疑情緒不穩，日前在住處附近一處檳榔攤前，打赤膊多次揮重拳痛毆飼養的1歲多黑狗頭臉部，還用雙手抓起毛小孩重摔在地，狗兒嚇得逃命，施暴虐狗行為被熱心人士用手機全都錄下。記者魯永明／翻攝
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嘉義縣水上鄉陳姓飼主疑情緒不穩，日前在住處附近一處檳榔攤前，打赤膊多次揮重拳痛毆飼養的1歲多黑狗頭臉部，還用雙手抓起毛小孩重摔在地，狗兒嚇得逃命，施暴虐狗行為被熱心人士用手機全都錄下。記者魯永明／翻攝
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虐狗動保法毛小孩
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