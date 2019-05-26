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知名財神廟爆醜聞 廟監事刮彩券不給錢欺凌身障者

2019-05-26 23:44聯合報 記者賴香珊╱即時報導

南投縣草屯鎮知名財神廟敦和宮，擁全球最大銅雕財神爺，是不少民眾的求財聖地，近期卻爆出醜聞；當地一名身障張姓彩券攤販近期控訴，該廟宇簡姓監事向他「買」刮刮樂彩券，但卻是刮中了立刻要求換錢，沒刮中就以先欠著搪塞，從去年底開始使用該手法達6次，積欠4200元至今仍未付清。

張向簡索討刮刮樂費用未果，又氣又無奈的上網po文，被轉貼到當地臉書社團「草屯人」，意外揭露整起事件，未料簡不僅沒結清券款，還語帶恐嚇的詢問張「不想賣刮刮樂了」，再度引爆網友怒氣；廟方獲報介入查證，確認確有其事，除先向張致歉外，今也緊急開會將簡停權，同時籲關機、不與外界聯繫的簡盡速出面。

而張男10年前因嚴重車禍送醫，右腳因此傷殘不良於行，語言能力也嚴重受創，口齒不清無法清楚表達。但為扶養年邁母親和尚在就讀小學的兒子，以身障資格申請販售彩券，每天駕駛電動代步車到敦和宮附近買刮刮樂，努力賺錢養活一家人，沒想到，竟然被廟內幹部欠款，還霸凌恐嚇。

張在「草屯人」po文上指出，簡男去年12月16日拿5張200元的彩券，還沒給錢；元旦又拿4張200元的也沒有給錢；至今一共拿了6次，每次都拿去廟裡面刮，沒有中就裝沒事，有中獎就來算錢。而經張事後估算6次累計4200元都未付錢，明明都是欠著還罵他，還說他不想賣刮刮樂了！

廟方得知該情事後，緊急調查廟內理監事等30多名幹部，企劃組長曾振興表示，今接到不少信眾來電關切，廟方主動與張男聯繫瞭解，經確認是簡姓監事所為，基於廟方立場，已先向張男致歉，下午也緊急開會先將他停權，確切懲處預計會在明天送監事會議，決議後再於官網公告。

但廟方也說明，簡男的不當作為屬於個人行為與廟方無關，更造成廟方困擾，本來是要給人家求財的地方，竟卡到這種問題，連財神爺都感到無辜，也對廟方的聲譽影響甚鉅，因此除將他停權外，同時保留法律追訴權，更呼籲簡別再逃避，趕緊出來面對並處理善後。

南投縣草屯鎮敦和宮以全球最大尊162尺「武財神」趙天君銅像聞名，是不少民眾的求財...
南投縣草屯鎮敦和宮以全球最大尊162尺「武財神」趙天君銅像聞名，是不少民眾的求財聖地。圖／報系資料照
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南投縣草屯鎮身障張姓彩券攤販遭敦和宮簡姓監事多次「買」刮刮樂彩券欠款，上網po文...
南投縣草屯鎮身障張姓彩券攤販遭敦和宮簡姓監事多次「買」刮刮樂彩券欠款，上網po文抱怨被轉貼至臉書社團「草屯人」，該事件因此被揭露。圖／讀者提供
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南投縣草屯鎮身障張姓彩券攤販平日在當地敦和宮賣彩券，近期卻控訴，該廟宇簡姓監事向...
南投縣草屯鎮身障張姓彩券攤販平日在當地敦和宮賣彩券，近期卻控訴，該廟宇簡姓監事向他「買」6次刮刮樂彩券，卻都沒付錢至今積欠達4200元。圖／讀者提供
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刮刮樂彩券恐嚇
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