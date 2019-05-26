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潮州出租套房火警爆炸 男子行動不便命喪火海

潮州出租套房火警爆炸 男子行動不便命喪火海

2019-05-26 21:54聯合報 記者江國豪╱即時報導

屏東縣潮州鎮北平路一棟3層樓出租套房，晚間7點半發生火警意外，當時一度多人受困在內，警消人員趕抵現場陸續將住戶救出，不過，在2樓房內年約20多歲、行動不便年輕人，臉部遭濃煙燻黑、身上有燒燙傷痕跡，已失去生命跡象，經送醫緊急搶救後仍宣告死亡。

鄰居表示火警發生前，聽見一聲巨響後，隨之傳來陣陣求救聲相當嚇人，因為知道住在2樓的男子患有小兒麻痺，無法行走獨自一人在家，於是趕緊叫正在豆漿店上班的母親回來察看，不料男子被消防人員發現時，已經失去生命跡象。

屏東縣消防局表示，19時30分接獲民眾報案立即派遣潮州、崁頂、竹田、南州、萬巒等5分隊及特捜大隊、第二大隊出勤，共計出動各式救災、救護車輛19車、消防人員33人。19時39分救災人車到場，立即佈署水線入室搜救。19時49分第二大隊副大隊長蕭加和回報搜救人員救出一名傷者，交潮州分隊救護車處理，初步評估後送往潮州安泰醫院。火勢於19時55分撲滅，起火原因交由火災調查人員調查中。

然而，屏東一周內接連傳出三起死亡火警，22日晚間高樹鄉平房火警，造成一對4歲及6歲的小兄弟不幸身亡；昨天內埔鄉竹圍村火警事故則釀成，19歲母親與8個月的女嬰命喪火場。

屏東縣潮州鎮北平路一棟3層樓出租套房，晚間7點半發生火警意外，在二樓房內一名年約...
屏東縣潮州鎮北平路一棟3層樓出租套房，晚間7點半發生火警意外，在二樓房內一名年約20多歲患有小兒麻痺的年輕人，臉部遭濃煙燻黑、身上有燒燙傷痕跡，已失去生命跡象，經醫院緊急搶救後仍宣告死亡。記者江國豪／攝影
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屏東縣潮州鎮北平路一棟3層樓出租套房，晚間7點半發生火警意外，在二樓房內一名年約...
屏東縣潮州鎮北平路一棟3層樓出租套房，晚間7點半發生火警意外，在二樓房內一名年約20多歲患有小兒麻痺的年輕人，臉部遭濃煙燻黑、身上有燒燙傷痕跡，已失去生命跡象，經醫院緊急搶救後仍宣告死亡。圖／屏東縣消防局提供
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