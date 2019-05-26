台北誠品信義店傳火警 冰箱冒煙所致

2019-05-26 13:25 中央社 記者黃麗芸台北26日電



台北誠品信義店上午驚傳火警，台北市消防局獲報後立即派出9車、24人前往救援，到場後，現場人員表示已自行撲滅，初步了解為一樓倉庫內的冰箱冒煙所致。

北市消今天上午11時21分獲報，指位於台北市信義區松高路上的台北誠品信義店發生火警，立即派出水箱車6輛、雲梯車2輛、救護車1輛和24人前往救援，到場後大樓保全表示已自行撲滅，初步了解是一樓倉庫內的冰箱冒煙所致，未釀傷亡。