日旅客自駕撞前面BMW 正妹實習警幫翻譯溝通

2019-05-25 22:04 聯合報 記者 聯合報 記者 許政榆 ╱即時報導



日籍旅客道盛先生日前帶著一家五口來台自駕，不小心發生車禍，但因語言不通無法溝通，實習所長萬甄芳協助下，以流利英語協助溝通，順利完成筆錄製作，超強外語能力也讓道盛先生對台灣警方留下難忘印象。圖／警方提供 分享 facebook

日籍旅客道盛先生日前帶著一家五口來台旅遊，自駕小客車一路從基隆往南，經過桃園市八德區中華路時，因和兒子聊天，停等紅燈沒僅踩煞車，不小心撞到前方BMW車輛，但因語言不通無法溝通，實習所長萬甄芳協助下，以流利英語協助溝通，順利完成筆錄製作，超強外語能力也讓道盛先生對台灣警方留下難忘印象。

據了解，道盛先生22日上午8點自駕小客車，在八德區不慎撞上前車，因雙方語言不通，雞同鴨講老半天溝通不成，加上當時正逢上班時間，車流量相當大，因此各自拍下車禍現場照片、及留下聯絡方式後離開現場，隔日道盛先生經通知，到八德警分局高明派出所製作筆錄。

道盛先生製作筆錄時，因語言關係陷入僵局，高明派出所實習所長萬甄芳見狀，以流利英語詢問道盛先生事發過程，不僅英語能力讓道盛先生十分驚艷，也如釋重負，並隨即將發生事故的前因後果交代清楚。