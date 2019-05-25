日旅客自駕撞前面BMW 正妹實習警幫翻譯溝通
日籍旅客道盛先生日前帶著一家五口來台旅遊，自駕小客車一路從基隆往南，經過桃園市八德區中華路時，因和兒子聊天，停等紅燈沒僅踩煞車，不小心撞到前方BMW車輛，但因語言不通無法溝通，實習所長萬甄芳協助下，以流利英語協助溝通，順利完成筆錄製作，超強外語能力也讓道盛先生對台灣警方留下難忘印象。
據了解，道盛先生22日上午8點自駕小客車，在八德區不慎撞上前車，因雙方語言不通，雞同鴨講老半天溝通不成，加上當時正逢上班時間，車流量相當大，因此各自拍下車禍現場照片、及留下聯絡方式後離開現場，隔日道盛先生經通知，到八德警分局高明派出所製作筆錄。
道盛先生製作筆錄時，因語言關係陷入僵局，高明派出所實習所長萬甄芳見狀，以流利英語詢問道盛先生事發過程，不僅英語能力讓道盛先生十分驚艷，也如釋重負，並隨即將發生事故的前因後果交代清楚。
警大107年特考班的實習生萬甄芳，曾去過加拿大、英國遊學，使用英語對話並不困難，此次協助外籍旅客解決困難，不僅備受肯定，大讚臺灣警察效率及外語能力，也對臺灣警察留下美好印象，間接促進了良好的國民外交，製作完事故資料後，道盛先生一家人除向警員表達感謝外，更主動要求合影留念，為臺灣行留下最美好的回憶。
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