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象鼻岩大浪沖外海 站立滑板、獨木舟16人獲救幸無礙

2019-05-25 18:47聯合報 記者游明煌╱即時報導

10人剛好看到正在執勤經過的海關巡緝艇海恩號經過，大家揮手求救，巡緝艇救起10人...
10人剛好看到正在執勤經過的海關巡緝艇海恩號經過，大家揮手求救，巡緝艇救起10人送至深澳漁港上岸，都沒有大礙。記者游明煌／翻攝
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新北市瑞芳區象鼻岩海域今天下午4點多出現大浪，有10人分別在7艘站立式滑板被沖到外海，游到沒有力氣，海巡署出動船艇出海救援，但10人剛好看到正在執勤經過的海關巡緝艇海恩號經過，大家揮手求救，巡緝艇救起10人送至深澳漁港上岸，都沒有大礙；另划獨木舟6人也由瑞芳消防分隊救起，都沒有大礙。

瑞芳區象鼻岩海岸今天下午不斷有大浪出現，下午3點多，新北市消防局獲報一名玩站立式滑板女子被大浪漂走，但有安全措施繫繩子及穿救生衣，消防局出動水上摩托車搜尋女子下落，後來該女已從另一側一間廟宇前方海域自己游上岸，並無大礙。

但隨後不久，又有民眾報案，有10人分成7艘站立式浪板的另一玩水團體，也被大浪沖到外海，第二岸巡隊等單位出動救援。但船艇還在搜索時，在外海的10人剛好看到正在執勤經過的海關巡緝艇海恩號，因多已游到沒力氣，原以為是要救他們的船艇，大家都揮手求救，巡緝艇看到這麼多人揮手求救，馬上救起10人送至深澳漁港上岸，因都有穿救生衣，安全措施足夠，都沒有大礙，也沒有送醫。

獲救的民眾表示，因為被沖到外海怕游不回來，擔心再被往外海帶去，趕緊向海恩號求救，以為是出來要救他們的，並沒有溺水，大家情況都還好；另有6人划獨木舟，由瑞芳消防分隊救起，也都沒事。

10人剛好看到正在執勤經過的海關巡緝艇海恩號經過，大家揮手求救，巡緝艇救起10人...
10人剛好看到正在執勤經過的海關巡緝艇海恩號經過，大家揮手求救，巡緝艇救起10人送至深澳漁港上岸，都沒有大礙。記者游明煌／翻攝
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10人剛好看到正在執勤經過的海關巡緝艇海恩號經過，大家揮手求救，巡緝艇救起10人...
10人剛好看到正在執勤經過的海關巡緝艇海恩號經過，大家揮手求救，巡緝艇救起10人送至深澳漁港上岸，都沒有大礙。記者游明煌／翻攝
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瑞芳獨木舟溺水
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