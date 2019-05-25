以為遇到色狼被性騷 婦人回家才發現項鍊被摸走

2019-05-25 15:23 聯合報 記者 聯合報 記者 巫鴻瑋 ╱即時報導



新北市新莊區日前發生1起當街行搶金飾案件，但婦人當下卻沒有意識到項鍊被搶走，只是好心報路給1名問路男子，對方卻突然向她靠近，婦人還以為遇到色狼被「卡油」，伸手摸了她的脖子就跑，回家才發現脖子上的金項鍊居然被摸走了，氣得她向警方報案，員警過濾上百支監視器終於將嫌犯逮捕，依搶奪、竊盜移送法辦。

搶奪婦人金飾的江姓男子（46歲）20日早上10時許，趁著滂沱大雨騎車經過自強街，剛好瞧見1名54歲的被害女子站在住家騎樓下賞雨，江男停車上前向被害人問路，卻瞄到她脖子上戴著1串價值不菲的金項鍊，男子突然心生歹念想將它搶走。

江男假意搭訕，還向被害人說「你衫後背的鈕扣沒扣好，我來幫你扣」，隨即就伸手將濕漉漉的「鹹豬手」朝女子後頸那撫去，讓被害人嚇了一大跳，以為遇到色狼還趁著下大雨隨機找女子性騷擾，馬上把江男的手撥開，還嚇到退後好幾步。

江男卻是迅速將被害人脖子上價值5萬元的金項鍊拿了就跑，立即騎上機車逃逸，留下在場驚魂未定的被害婦人，等婦人轉身進入屋內要緩緩情緒時，一摸胸前才發現金項鍊居然不翼而飛了，馬上就打電話報警。

警方調閱路口及附近住家監視器，發現當時嫌犯犯案時所騎的機車也是偷來的贓車，隨即擴大過濾畫面，才追蹤到他犯案後騎往板橋方向並且棄車逃逸，還徒步轉乘1輛貨車離開，隨後便將搶來的金飾拿到板橋某銀樓進行變賣。