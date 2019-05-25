內埔火警母女死前曾呼救 鄰居拆窗救人已來不及

2019-05-25 13:34 聯合報 記者 聯合報 記者 翁禎霞 ╱即時報導



屏東縣內埔鄉竹圍村一處巷內平房今早傳出火警，造成一對母女葬身火窟，據警方調查，火災發生時，19歲的鍾姓女子和8月大的女兒在冷氣房內睡覺，火勢猛烈時，鍾女一度驚醒隔窗求救，鄰居連忙找工具卸下窗戶上的冷氣開窗救人，但已來不及，消防隊員破門時，母女已倒臥在門口附近的地板上。

據了解，19歲的鍾姓女子去年才和林姓男子結婚，隨後產下一女，平常一家三口和公婆同住，今天早上林家父子出門工作，林父再娶的阿姨則帶著4歲的小兒子出門進香，家裡只剩下鍾女和8月大的女嬰正在睡覺。

消防局今天上午8時35分接獲報案後，立即前往搶救，當時現場已是火勢猛烈，消防隊員雖然在20分鐘左右即破門救人，但母女兩人已無生命跡像，送醫急救仍宣告不治。

隔壁鄰居說，火勢猛烈當下，鍾女可能被濃煙及溫度驚醒，曾經在屋後的窗戶呼救，可惜窗戶有鐵窗並裝有冷氣，鄰居趕緊幫忙卸窗及冷氣，但是打開窗戶時，消防隊員已破門找到倒臥門口處的母女，送醫已回天乏術。

附近民眾也說，林姓男子是磁磚工人，家境並不寬裕，今早剛好在附近工作，聽到有人通報家裡失火，簡直不敢相信，立刻衝回家去，沒有想到竟與母女天人永隔。