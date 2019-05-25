老婦計程車上撿包送警局 一查才知是司機自己的

2019-05-25 12:32 聯合報 記者 聯合報 記者 許政榆 ╱即時報導



桃園市一名孫姓老婦人，日前搭計程車時，看見後座位上有一個包包，詢問司機是否為前一個乘客遺失，司機則說不清楚，熱心婦人擔心失主焦急，趕緊送到派出所，沒想到警方調監視器追蹤，找到計程車主時，司機才不好意思表示，「其實那個包包是我的，我忘記放在後座了」，搞了一場大烏龍。

八德警分局高明派出所員警李偉全日前值班時，孫姓老婦手裡拎著一個手提包前來報案，向員警表示搭計程車來永豐路的公司時，下車發現計程車後座有個包包，但計程車司機說不知道是誰的包包，裡面有多本銀行存款簿及重要文件，擔心失主遺失物品會著急，希望警方協助尋找失主。

警方詢問於何處撿到手提包，沒想到老婦忘記記下計程車車號，警方只好逐一撥打各計程車車行詢問，並調閱行車路線監視畫面，終於聯繫到該名計程車陳姓司機，警方進一步詢問手提包時，司機不好意思表示，當時老婦問他的時候精神恍惚，忘記手提包放在後座，也沒注意看手提包，結果老婦太熱心還把包包送到警局，「真的是搞了一場烏龍」。