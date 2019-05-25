頭一遭！ 中壢Gogoro電池交換站火警

2019-05-25 10:11 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭國樑 ╱即時報導



Gogoro電池交換站第一次發生火警，昨晚中壢元化路197巷便利商店門口的交換站，電池疑似過熱電冒煙，控制系統收到回報訊息察覺異狀立即斷電，消防人員據報趕到現場雖然沒煙或火光，但為了安全起見和作業流程，要求業者保留現場等候火調人員追查原因，該站目前暫服務。

桃園市消防局昨晚8點41分據報，指出Gogoro中壢區元化路這座電池交換站火警，因為就在便利商店前，附近有知名婦幼醫院、餐廳活動人口多，立即調派第二大隊中壢分隊6輛消防車、17名消防隊員趕赴現場，到場雖然電源已被切斷也沒火光，消防人員仍繼續待命，並確認沒有延燒的虞慮，半個多小時後收隊。

Gogoro公司接獲警示和回報後，值班人員也到現場善後，因為需要配合消防局後 續調查，於是暫時停止交換站服務，並用黑布包住交換設備。火警意外發生時，引起經過和準備換電池的車主關切，擔心會不會再發生，甚至擔心車裡的電池是否也會出現類似情形。