大鐵鎚從天而降穿破轎車頂 女童逃過一劫

2019-05-24 22:58 中央社 新北24日電



一輛轎車今天傍晚行經新北市板橋區民族路時，旁邊一處建築工地的大樓上，突然掉落鐵鎚直接砸穿車頂天窗，後座女童逃過一劫，幸虧只有腳部擦傷。駕車的母親受到極大的驚嚇。

新北市板橋警分局今天晚上表示，傍晚5時20分許，板橋區民族路258號前發生一起高樓墜落物案件。當時，轎車駕駛呂女載著女童，在民族路往中和方向內側車道行駛。

警方調查，剛要送幼稚園女兒上才藝班的駕駛，車子行經現場時，剛好被民族路258號「新板極」建築工地的鐵鎚掉落砸破車頂。

依據警方調查的車內行車記錄器顯示，當車輛行經意外現場時，車頂突然被墜落的鐵鎚砸下，直接貫穿休旅車的車頂天窗破一個大洞，鐵鎚掉落到車後座腳踏板上。

意外發生時，女駕駛受到極大的驚恐，大呼「啊」的一聲，後座女童也受到驚嚇，嚎啕大哭。

當時以為發生爆炸的女駕駛，趕緊將車輛左轉到民族路255巷的路邊，一面安撫女童一面大叫「怎麼辦、怎麼辦，我不知道。」車輛停妥後，赫然發現車內有一個大鐵鎚，距離後面女兒的身體僅僅約5公分。

警方說，幸虧意外只造成車內後座乘客遭玻璃碎片輕微擦傷，駕駛並未受傷。駕駛呂女的酒測值為零，未受傷。後座女童右腿輕微擦傷，先行返家休息，預計下星期才要到派出所製作筆錄提告。

新北市政府勞工局表示，依職業安全衛生法規定，僱主對於置放於高處位能超過12公斤公尺物件有飛落之虞，應予以固定，如經調查屬實，建築工地包商最高可處以新台幣30萬元罰鍰。

板橋警分局表示，刑法不處罰「過失毀損」，因此車損部分要提民事損害賠償。女童受傷部分可提告「業務過失傷害」。至於「公共危險」部分，刑法185條「以他法致生往來之危險」也僅限於「故意」，工人欠缺故意要件，不容易構成公共危險要件。