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台南新化山上左鎮宮廟簽訂「眾神公約」廟會不鬧事

2019-05-24 22:42聯合報 記者周宗禎╱即時報導

台南市新化警分局今晚廣邀新化、左鎮、山上等轄內50多間宮廟主委、幹部召開「眾神會議」，市警局長黃宗仁主持會議，開會前請「大目降囡仔宋江陣」表演。警方表示，陣中成員都是在地國中、小學學生，「具文化傳承意義，現場充滿活力的表演，增添座談會的熱鬧氣氛。」

市警局長黃宗仁表示，優質宮廟、文化府城是臺南市民所期待，因此推動宮廟的自律行動是必走的路，行動公約意涵不是要限制宮廟活動，而是要是讓各宮廟間能自主管理，改善民眾對遶境不良感受，使神明也會遵守交通規則看紅綠燈、注重環保不多放炮、更不打架滋事。

黃宗仁警告心存僥倖者說，臺灣各地多起「陣頭暴力」事件引發關注，為維護優質宮廟文化，市警局將展現魄力，對發生脫序行為，立即啟動快打部隊，將滋事者繩之以法，絕不寬貸。

會中新化在地民俗活動陣頭、轎班負責人現身經驗分享，表示所屬陣頭、轎班在遶境活動前「均有訂立契約」，規定參與人員在操演時除應避免飲酒，不得隨意丟擲菸蒂、垃圾，更不能有搶轎、打架、滋事等衝突行為，如有違反契約內容，將扣團費或不再合作，並將列入黑名單封鎖，如此才能在第一時間掌握、約束參與陣頭、轎班人員的行為，確保參與活動的民衆信徒安全，警方表示，「其作法與本局推動行動公約之精神不謀而合」。

新化分局長方國璽表示，新化優質宮廟行動公約內容及配合辦理事項，以「自律為主，他律為輔」策略，並採獎勵、獎助措施，共創廟會優質文化，主要精神是以「高自主管理」、「低環保公害」、「零聚眾鬥毆」、「交通真順暢」、「警民共協力」、「社會好期待」等六大主軸。

新化朝天宮主委許滄淵、保生大帝廟主委林志聰市議員、太子宮主委李明瑞等人率先簽署公約。

眾人簽完名黃宗仁再次強調，臺南市是「眾神之都」，擁有全臺歷史最悠久、最豐富多元的傳統宮廟與民俗信仰活動，臺南市政府更從102年起，即在推行優質宮廟文化，這也是黃偉哲市長發揚光大宮廟文化的施政重點。

他說，這次藉由推動行動公約的方式，具體化優質宮廟的內涵，讓所有宮廟能力行自律原則，市政府亦從旁奬勵及鼓勵，使神明也會遵守交通規則看紅綠燈、注重環保不多放炮、更不打架滋事，相信臺南宮廟做得到，臺灣宮廟也一定做得到，進而成為臺灣宮廟的新模式，形塑臺灣優質宮廟文化的新典範。

台南新化山上左鎮宮廟簽訂「眾神公約」，廟會不鬧事不製造汙染。圖/警方提供
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台南新化山上左鎮宮廟簽訂「眾神公約」，廟會不鬧事不製造汙染。圖/警方提供
台南新化山上左鎮宮廟簽訂「眾神公約」，廟會不鬧事不製造汙染。圖/警方提供
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宮廟文化臺南遶境
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