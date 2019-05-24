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台南偉哲企業捐贈260萬元救護車 回饋社會

2019-05-24 21:06聯合報 記者周宗禎╱即時報導

偉哲企業今天捐贈總價260萬元救護車給台南市消防局安定消防分隊，董事長方秀惠代表捐贈，消防局長李明峯局長代表接受。

偉哲企業公司成立於1994年，從事專業配綫器材的製造、代理與經銷，并承接和設計製造OEM的塑膠產品，至今25年，目前經營版圖擴展外銷多國，獲ISO 9001國際品質認證。

偉哲企業創辦人黃重憲生前熱心公益，曾任義警中隊長、並於100年開始擔任安定義消分隊顧問，擔任期間更捐贈救命器及消防帽等裝備器材供救災人員使用。

另於台南市安定區、善化區及88風災及受災最嚴重的高雄市那瑪夏區居民，每年都會固定布施白米及金援。

106年家屬依創辦人黃重憲心願捐贈佳里奇美醫院「社區居家照顧服務」社區巡迴服務車公務車，再捐贈10台骨科輪椅、1台特殊功能輪椅，1台便盆椅等，讓就醫的民眾有更便利的設備，持續地造福地方。

消防局緊急救護科表示，方秀惠決定再捐贈救護車1輛給大第四大隊安定消防分隊，希望藉由專業救護人員救護更多民眾，讓黃重憲生前熱心助人的光輝化為大愛，繼續的服務需要更多幫助的人，遺愛人間。

救護車內部除配置各項最新型救護設備，車內的救護器材裝備一應俱全，足以供緊急傷病患到院前急救使用。

台南偉哲企業捐贈260萬元救護車 回饋社會。圖/消防局提供
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台南偉哲企業捐贈260萬元救護車 回饋社會。圖/消防局提供
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台南偉哲企業捐贈260萬元救護車 回饋社會。圖/消防局提供
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救護車那瑪夏業配

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