新北中和工地火警 火勢控制工人逃出無傷亡

2019-05-24 21:06 中央社 新北24日電



新北市中和區景新街355巷一處建築工地，今天晚上6時11分發生火警，36層樓水泥建築物的工地地下室起火冒黑煙。消防局搶救將火勢控制，其他樓層都是空的，工人已撤離無傷亡。

消防局表示，據報火警後，派遣大隊、中隊及11個分隊前往搶救。現場工人表示，地下室板模起火燃燒，施工的工人都已逃出，地下室樓地板面積約800坪左右。

消防局表示，雖火勢很大，但持續射水搶救。並將火勢侷限在地下室，並在40分鐘後將火勢控制。

消防局說，除現場建築工地地下室起火，其他的樓層都是空的，不會延燒，火勢控制在地下3樓，無人受困，消防人員布水線進入火場搶救。