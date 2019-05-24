拾金不昧 鶯歌區公所課員替民找回遺失皮夾

2019-05-24 17:27 聯合報 記者 聯合報 記者 巫鴻瑋 ╱即時報導



日前2名鶯歌區公所的課員在公所櫃檯負責業務辦公，意外發現民眾遺落在現場的皮夾，裡頭更放有4萬元現鈔，擔心會被其他民眾撿去，課員趕緊將皮夾進行保管，等失主回來領取，所幸成功將皮夾送回失主身邊，也讓該名失主十分感謝公所的協助。

2名鶯歌區公所的課員楊雅婷和呂秀梅，日前在區公所正要下班進行收拾時，發現服務櫃檯上竟放有1只深色的皮夾，而當中更有大疊的千元現金因為不堪皮夾擠壓露了出來，2人立即反應是民眾忘記帶走的皮夾。

因能體會民眾發現遺失錢包的心情，2人乾脆留在現場要等失主回來領取，等到都過了下班時間都還沒有發現民眾回來找皮夾。「如果我自己的東西遺失一定也非常緊張，更何況裡頭有這麼多錢，對方一定很擔心。因此我們和主管還有政風主任報告後，決定報警。」楊雅婷說

經過討論後，熱心的課員楊雅婷將皮夾送到派出所備案，鶯歌分駐所的員警一打開錢包清點，這才發現原來鼓脹的皮夾居然有新臺幣4萬多元現金，而且還有好幾張信用卡及證件，立即透過上頭的資料聯絡遺失物本人前來領回。