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拾金不昧 鶯歌區公所課員替民找回遺失皮夾

2019-05-24 17:27聯合報 記者巫鴻瑋╱即時報導

日前2名鶯歌區公所的課員在公所櫃檯負責業務辦公，意外發現民眾遺落在現場的皮夾，裡頭更放有4萬元現鈔，擔心會被其他民眾撿去，課員趕緊將皮夾進行保管，等失主回來領取，所幸成功將皮夾送回失主身邊，也讓該名失主十分感謝公所的協助。

2名鶯歌區公所的課員楊雅婷和呂秀梅，日前在區公所正要下班進行收拾時，發現服務櫃檯上竟放有1只深色的皮夾，而當中更有大疊的千元現金因為不堪皮夾擠壓露了出來，2人立即反應是民眾忘記帶走的皮夾。

因能體會民眾發現遺失錢包的心情，2人乾脆留在現場要等失主回來領取，等到都過了下班時間都還沒有發現民眾回來找皮夾。「如果我自己的東西遺失一定也非常緊張，更何況裡頭有這麼多錢，對方一定很擔心。因此我們和主管還有政風主任報告後，決定報警。」楊雅婷說

經過討論後，熱心的課員楊雅婷將皮夾送到派出所備案，鶯歌分駐所的員警一打開錢包清點，這才發現原來鼓脹的皮夾居然有新臺幣4萬多元現金，而且還有好幾張信用卡及證件，立即透過上頭的資料聯絡遺失物本人前來領回。

失主也在隔天特地前往區公所，當面向公所人員致謝。鶯歌區長周晉平表示，鶯歌是個人情味濃厚的地方，公所同仁皆具有為民服務熱忱，更因為沒有任何貪念才能夠讓結局圓滿。

美魔女課員拾金不昧，鶯歌區公所替民眾找回遺失皮夾。記者巫鴻瑋／翻攝
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美魔女課員拾金不昧，鶯歌區公所替民眾找回遺失皮夾。記者巫鴻瑋／翻攝
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美魔女課員拾金不昧，鶯歌區公所替民眾找回遺失皮夾。左為呂秀梅、右為楊雅婷。記者巫...
美魔女課員拾金不昧，鶯歌區公所替民眾找回遺失皮夾。左為呂秀梅、右為楊雅婷。記者巫鴻瑋／翻攝
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失主鶯歌區公所

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