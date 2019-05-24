待業男藉酒消愁起口角欲跳橋輕生 警逆向行駛成功援救

2019-05-24 15:27 聯合報 記者 聯合報 記者 陳斯穎 ╱即時報導



新竹縣昨天凌晨近2點，一對男女在中華路鳳山溪橋旁拉扯，竹北派出所員警正好巡邏至該處，沒想到男子疑似要跳橋輕生，員警見狀立即開啟閃光警示燈及鳴笛沿路逆向行駛前往援救，成功救下男子阻止憾事發生。

竹北分局表示，竹北派出所所長陳昭佑、警員許銘暘、蔡宛晏昨天凌晨執行巡邏勤務，在1點50分時北上行經中華路鳳山溪橋，見有一男一女在橋邊拉扯，疑似口角紛爭，引起警方注意。

雙方爭吵時，男子作勢跨坐橋墩旁，疑似要跳橋輕生，警方見狀立即開啟閃光警示燈及鳴笛沿路逆向行駛前往援救。接近現場時，所長陳昭佑下車衝向男子，以擒拿術將男子拉下橋墩，控制現場後，呼叫線上巡邏警力到場支援，也通知家屬到場。

男子家屬到場後感謝警消防人員，並說明男子因目前待業中，到處求職碰壁，經濟出現困難，於是借酒澆愁，卻控管不住情緒而與交往多年的女友及家人發生口角，才會有輕生的念頭。

竹北分局呼籲民眾，若是遭遇挫折或不如意時，請記得「人生沒有過不了的坎，也沒有處理不了的事」，想想周遭關心您及愛您的人，也請民眾多關心周遭的朋友，或許他們正等待您一句關心。

自殺，不能解決難題；求助，才是最好的路。求救請打1995 ( 要救救我 )