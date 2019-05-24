妻子留自殺字條後人消失 社區監視器留線索救回愛妻

2019-05-24 12:04 聯合報 記者 聯合報 記者 潘欣中 ╱即時報導



高雄市陳姓男子昨天下班後返家驚見妻子留下尋短字條，入已不在且未說去何處，陳試著請社區大樓管理員調出相關監視器，幸好大門前有錄到妻子搭計程車離去的畫面，他輾轉問到司機妻子在屏東縣東港鎮鎮海公園下車，趕緊開車前往尋人，但當地人煙罕至且無燈光，向在地的海巡署岸巡隊求援後不久在海堤邊尋獲，及時阻止一場可能發生的悲劇。

「我妻子在家中留下想自殺的字條，就搭車跑來鎮海公園，人不見蹤影了，拜託你們幫幫忙！」陳姓男子昨天晚上8時許慌張跑進海巡署南部分署第5岸巡隊東港安檢所向勤務人員報案，指妻子留下尋短字條離家，從高雄市搭乘計程車至鎮海公園下車後，不見蹤影且無手機可以聯繫。

東港安檢所長黃振能立即調度東港地區海巡人員及偕同東港分局東濱派出所員警投入協尋，晚上9時許在鎮海公園西側沙灘發現鄭姓婦人；鄭姓婦人被尋獲時情緒非常激動，不斷哭喊且驅趕救援人員，海巡女隊員在旁不斷安撫，情緒才慢慢平復，最後交由趕到現場的丈夫帶回。

據了解，該名婦人疑有憂鬱症和多次輕生傾向，丈夫昨天下午返家發現尋短字條後，因未說明去何處，丈夫心急如焚，試著請大樓管理員調出社區相關監視器，結果大門前有錄到妻子搭計程車離去的畫面，他請計程車行協助，查出妻子在東港鎮鎮海公園下車，如果沒有監視器婦人搭計程車的線索，後果難以預料。

南部分署第5岸巡隊表示，自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關，請珍惜生命再給自己一次機會，同時也適時關懷身邊家人及朋友； 自殺防治諮詢安心專線：0800-788995、生命線協談專線：1995、張老師專線：1980。