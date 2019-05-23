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台南驚傳國一女生墜樓不治意外 看到的同學都嚇呆

2019-05-23 17:07聯合報 記者修瑞瑩╱即時報導

台南市永康區一所國中，中午驚傳學生墜樓意外，13歲女學生從4樓跌落地面，當場沒有生命跡象，送醫急救仍不治，現場有其他學生看到墜樓發生，都受到很大的驚嚇，台南市教育局表示，已請學校協助善後，並輔導其他學生。

教育局表示，意外發生在今日中午12點左右，學生於該校綜合大樓4樓發生墜樓意外，送醫急救後不治。案發後，校方立即將學生送醫並通知家長，教育局也立即派員前往醫院關心，並指示學校詳細調查，釐清事情發生經過。同時也針對後續事宜提供家長必要之協助。

教育局指出，已立即請學生輔導諮商中心協助學校進行輔導，啟動班級團體輔導等輔導機制，並同步擬定安心文件予全校師生，由學生攜回告知家長，請家長多留意學生身心狀態。教育局呼籲，若學校或家長發現學生有任何情緒不穩或驚慌恐懼情事，應立即向老師或輔導室尋求協助，由相關單位介入輔導，也提醒學生能互相關懷，若獲悉有同學表現出身心或情緒異狀，能立即向老師反應，一起珍惜生命，守護健康。

據悉，女學生生前未留下遺書，校方與警方目前都在了解發生原因；學校表示，女學生在校成績不錯，還在班上擔任幹部，這幾天表現並無異狀，師生都對意外相當驚訝。

自殺，不能解決難題；求助，才是最好的路。求救請打1995 ( 要救救我 )

教育局

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