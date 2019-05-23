國中女生午休時間自四樓墜落身亡 警正調查原因

2019-05-23 15:29 聯合報 記者 聯合報 記者 周宗禎 ╱即時報導



台南市某國中一名一年級女生，中午12點20分左右午休時間，突然自四樓教室女兒牆墜落地面，送奇美醫院急救不治。校長表示，初步了解是女學生自己跑到教室外面，越過女兒牆跳下，事發原因員警正詢問在場同學與家長調查中。

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