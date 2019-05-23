丟掉傘、捲袖子 台中暴雨五警齊喊口號推貨車救婦人

2019-05-23 12:43 聯合報 記者 聯合報 記者 林佩均 ╱即時報導



本周一台中暴雨造成北屯區太原地下道瞬間積水，龐女所駕小貨車拋錨無法動彈，擔心積水暴漲，員警徒步挺進地下道，先提醒龐婦「打N檔」，再呼喊過來支援的員警「雨傘丟掉」，五警捲起袖子，站在貨車後方齊喊「一、二、三」，由於位處上坡，員警推起來格外吃力，口號聲中夾雜費勁的喘氣聲，一步一步將小貨車推至安全區域，被大雨嚇得驚慌失措的龐女不停向警方道謝，而這一幕也被民眾拍下，直呼員警很暖心。

北屯區太原地下道因本周一暴雨瞬間積水，台中市警局第五分局北屯所員警到太原地下道封路，徒步巡視挺進地下道發現一輛熄火的小貨車，駕駛龐婦(71歲)沒有報警，被無預警的積水嚇得驚慌失措，員警擔心積水升高，趕緊提醒她「妳先打N檔、打空檔」，隨後走到小貨車後方。

警員蘇振榮今天說，當時積水深及膝蓋、下著大雨，他呼喊徒步撐傘過來的同仁，「雨傘丟了、雨傘丟了」，員警劉仕偉、劉柏佑、方偉光將傘丟在積水處，捲起袖子，另名五分局支援警力到場，五警齊喊「一、二、三」口號，一步一步奮力推著小貨車。

由於貨車推往上坡，「一、二、三」口號聲中夾雜眾人奮力推車的喘氣聲，五警一步一步推了約40公尺，順利將小貨車停在地勢高的安全區域，雖然員警的衣褲、鞋子全濕，不忘貼心提醒龐女，「拉手煞車」，避免車輛滑落。