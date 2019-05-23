親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

台灣第一美女！野生蕭薔被捕獲 身材變這樣讓網友驚呆

內閣最後逼宮！英首相梅伊「辭職倒數」中？

丟掉傘、捲袖子 台中暴雨五警齊喊口號推貨車救婦人

2019-05-23 12:43聯合報 記者林佩均╱即時報導

本周一台中暴雨造成北屯區太原地下道瞬間積水，龐女所駕小貨車拋錨無法動彈，擔心積水暴漲，員警徒步挺進地下道，先提醒龐婦「打N檔」，再呼喊過來支援的員警「雨傘丟掉」，五警捲起袖子，站在貨車後方齊喊「一、二、三」，由於位處上坡，員警推起來格外吃力，口號聲中夾雜費勁的喘氣聲，一步一步將小貨車推至安全區域，被大雨嚇得驚慌失措的龐女不停向警方道謝，而這一幕也被民眾拍下，直呼員警很暖心。

北屯區太原地下道因本周一暴雨瞬間積水，台中市警局第五分局北屯所員警到太原地下道封路，徒步巡視挺進地下道發現一輛熄火的小貨車，駕駛龐婦(71歲)沒有報警，被無預警的積水嚇得驚慌失措，員警擔心積水升高，趕緊提醒她「妳先打N檔、打空檔」，隨後走到小貨車後方。

警員蘇振榮今天說，當時積水深及膝蓋、下著大雨，他呼喊徒步撐傘過來的同仁，「雨傘丟了、雨傘丟了」，員警劉仕偉、劉柏佑、方偉光將傘丟在積水處，捲起袖子，另名五分局支援警力到場，五警齊喊「一、二、三」口號，一步一步奮力推著小貨車。

由於貨車推往上坡，「一、二、三」口號聲中夾雜眾人奮力推車的喘氣聲，五警一步一步推了約40公尺，順利將小貨車停在地勢高的安全區域，雖然員警的衣褲、鞋子全濕，不忘貼心提醒龐女，「拉手煞車」，避免車輛滑落。

驚慌失措的龐女向員警道謝，她開車往台中市區方向行駛，行經地下道時因豪大雨瞬間積水，造成貨車引擎熄滅拋錨，一時忘記報警，所幸員警巡視發現她受困，及時將她救出，否則後果不堪設想。

台中暴雨造成太原地下道龐婦駕駛的小貨車拋錨，五名員警(黃色圓圈處)合力將貨車推至...
台中暴雨造成太原地下道龐婦駕駛的小貨車拋錨，五名員警(黃色圓圈處)合力將貨車推至安全處，這一幕被民眾拍下道感謝。記者林佩均／翻攝
分享
台中暴雨造成太原地下道龐婦駕駛的小貨車拋錨，五名員警合力將貨車推至安全處。記者林...
台中暴雨造成太原地下道龐婦駕駛的小貨車拋錨，五名員警合力將貨車推至安全處。記者林佩均／翻攝
分享
台中暴雨造成太原地下道龐婦駕駛的小貨車拋錨，五名員警合力將貨車推至安全處。記者林...
台中暴雨造成太原地下道龐婦駕駛的小貨車拋錨，五名員警合力將貨車推至安全處。記者林佩均／翻攝
分享
台中暴雨造成太原地下道龐婦駕駛的小貨車拋錨，龐婦坐在駕駛座手足無措。記者林佩均／...
台中暴雨造成太原地下道龐婦駕駛的小貨車拋錨，龐婦坐在駕駛座手足無措。記者林佩均／翻攝
分享

相關新聞

貨車司機雨天恍神撞公車 20歲女乘客摔出車外

2019-05-23 13:24

男子不回家令妻母擔心報警 原來他為這事神隱

2019-05-23 11:41

台南機車騎士車禍受重傷 女護理師路過熱心幫急救

2019-05-23 13:44

女子為愛匯美金幫「男友」 警及時攔阻保住存款

2019-05-23 12:40

影／男飲料店偷店員手機 掰看到手機忘了點飲料

2019-05-23 11:01

屏東惡火／夢中驚醒衝出屋外 再回頭已救不回兩兄弟

2019-05-23 10:06

高雄男酒駕打瞌睡自撞 四輪朝天輕傷被救出

2019-05-23 09:42

影／無照駕駛失控撞分隔島 車內2少年受傷送醫

2019-05-23 09:16

祖孫出遊雙雙落水 男童淚喊阿嬤喚不回

2019-05-23 00:34

屏東高樹火警兩兄弟不治 父親伸手救不回

2019-05-22 23:06

台鐵桃園區間車撞男子亡 昏暗搜尋45分鐘才找到人

2019-05-22 22:40

屏東高樹今晚傳火警 2小兄弟宣告不治

2019-05-22 22:09

3人造訪桶後越嶺步道一度失聯 經搜索已確認平安

2019-05-22 21:27

活動式測速照相器沒人管？中壢男光天化日偷竊竟得手

2019-05-22 19:48

影／溪水暴漲4名登山客水漾森林受困 搜救4天全救出

2019-05-22 19:45

台南市4樓透天厝火災 3人在頂樓獲救

2019-05-22 18:46

板橋大漢橋旁大樓火警 4人嗆傷獲救

2019-05-22 18:28

影／桃園1資源回收廠大火 老闆娘疑葬身火窟

2019-05-22 18:27

台南幼兒園疑傳3歲童受虐 連生殖器都有傷讓媽心碎

2019-05-22 18:24

淡水14歲女學生墜樓 長篇遺書提及眾多壓力

2019-05-22 18:22

老翁離開賣場 獨自過平交道跌倒引來一陣驚慌

2019-05-22 18:02

「阿嬤不要離開我」落水男童失去至親 悲痛在醫院大哭

2019-05-22 17:59

台2線海濱隧道工程車側翻 蝙蝠洞路段塞車

2019-05-22 17:54

嘉市吳文生榮獲全國模範警察 強調：辦案唯有勤

2019-05-22 17:44

車禍處理專家教您趨吉避凶 8要訣降低事故發生

2019-05-22 16:45

男子開車睡在路中 警叫醒意外抓到無照駕駛

2019-05-22 16:32

影／暖心畫面！兩人受困車底 眾人合力抬車

2019-05-22 15:31

鋒面造成中南部泡水車增加 南市警方：竊車賊蠢蠢欲動

2019-05-22 15:17

鹿港禮品工廠大火 燃燒面積逾200平方公尺

2019-05-22 14:37

影／離奇車禍 計程車、機車擦撞 兩人都被壓在計程車底

2019-05-22 14:13

國中男老師約女學生泡湯發生性行為 檢方起訴

2019-05-22 14:02

返台爽用健保 「女版黃安」：巴不得我死的人可以歇了

2019-05-22 13:41

港女遺失行李 警火速尋回眾人開心合影

2019-05-22 13:38

疑思念亡妻 男子當街切腹自戕送醫不治

2019-05-22 13:26

父入獄母失聯…嬤落海溺斃 11歲男童頓失依靠

2019-05-22 12:26

男子爬板橋四海遊龍陸橋欲尋短 警消合力救下

2019-05-22 11:56

莒光號台北＝萬華間機車故障 預計下午1時恢復

2019-05-22 11:55

祖孫淡水河岸落水 祖母溺斃孫救回

2019-05-22 11:41

台東南迴公路1板車撞山 所載怪手翻落溝

2019-05-22 10:15
看更多

熱門文章

房東為收租金替討債人開門 房客慘遭凌虐6小時跳窗摔死

2019-05-23 08:25

奇力新併美磊、國巨併君耀驚爆內部人內線交易

2019-05-22 15:15

獨／調查局前鎮站集體上酒店 副主任記大過重懲

2019-05-23 07:00

年薪225萬「不上班」遭炒 想討薪接連敗訴

2019-05-23 07:38

日商董事長偷吃人妻被抓猴 反悔不賠錢還稱被「脅迫」

2019-05-23 11:12

醫療洗腎藥水桶 回收改裝洗碗精、洗潔劑獲利百萬

2019-05-22 15:42

12歲表妹來家作客 表哥半夜硬上被判4年2月刑　

2019-05-23 09:38

她買2火車座位讓孩子躺著喝奶 阿伯批：只能用「坐」的

2019-05-23 10:44

南北差異各不同！他曝南部人有這個「壞習慣」 網：跪求認識

2019-05-22 14:14

保二小隊長送大隊長對聯挨告 檢不起訴：主管需有雅量

2019-05-23 10:43

屏東高樹火警兩兄弟不治 父親伸手救不回

2019-05-22 23:06

影／暖心畫面！兩人受困車底 眾人合力抬車

2019-05-22 15:31

有案立破 彰化警方區域聯防連破3件跨轄重大刑案

2019-05-22 20:39

台南幼兒園疑傳3歲童受虐 連生殖器都有傷讓媽心碎

2019-05-22 18:24

影／無照駕駛失控撞分隔島 車內2少年受傷送醫

2019-05-23 09:16

屏東高樹今晚傳火警 2小兄弟宣告不治

2019-05-22 22:09

屏東惡火／夢中驚醒衝出屋外 再回頭已救不回兩兄弟

2019-05-23 10:06

色師父連續示愛纏17天 女信徒拒當小三仍受害

2019-05-22 15:15

奇力新併美磊驚爆內線 董座蔡茂禎狼狽送北檢

2019-05-22 22:39

影／警助查抄盜版A片 AV女優錄影跨海感謝

2019-05-22 16:11

永和分屍命案幫兇翻供認罪 指孫武生是主謀

2019-05-22 19:56

酒店小姐薇閣生日趴慘遭性侵 檢不信性交易起訴酒客

2019-05-23 11:38

「假韓粉」臉書留言恐嚇？ 刑事局：極可能多來自大陸

2019-05-22 14:23

政商名人死後21年爆家族糾紛 兒爭骨骸敗訴

2019-05-23 00:28

鮪魚裸照風波 宅男女神「Nono」親赴警局說明

2019-05-22 14:56

「覺得這邊很髒」國中生主動撿垃圾 網：學校快表揚

2019-05-22 19:02

兒子開車遭追撞墜高架橋身亡 母求償2百多萬獲准

2019-05-22 22:41

北市護校3女遭偷拍內褲 變態技師竟稱「單身好久」

2019-05-22 16:30

福懋老董過世21年 兒子爭爸爸骨灰對簿公堂

2019-05-22 19:46

桌遊店老闆公認「人超好」 竟涉偷拍10多客人上廁所

2019-05-22 18:00

借200萬支票周轉賭債卻不還 徐乃麟女密友今遭判刑

2019-05-23 11:15

台鐵桃園區間車撞男子亡 昏暗搜尋45分鐘才找到人

2019-05-22 22:40

被控偷拍鮪魚裸照 Nono快閃：靜待司法調查結果

2019-05-22 16:29

欠繳房租還告房東強制罪 房客耍賴：要再住2個月！

2019-05-23 11:27

淡水14歲女學生墜樓 長篇遺書提及眾多壓力

2019-05-22 18:22

奇力新併美磊、國巨併君耀疑內線交易 檢調約談

2019-05-22 20:41

祖孫出遊雙雙落水 男童淚喊阿嬤喚不回

2019-05-23 00:34

遭控賣油北韓的高雄商人 嗆殺官員是因這事

2019-05-22 17:42

健檢沒發現腫瘤他3個月後癌逝 診所和醫師得賠342萬元

2019-05-23 13:20

控告陳明文摟肩性騷擾 張花冠撤回：人生不必太計較

2019-05-23 11:04
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top