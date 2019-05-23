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全方位守護兒少 警政署婦幼抱抱上線

2019-05-23 12:25中央社 台北23日電

為加強兒少保護，警政署即起在YouTube推出「婦幼抱抱」宣導平台，透過網路影片宣導兒少人身安全被害預防觀念，也會邀專家學者討論婦幼保護議題，全方位守護兒少。

兒虐事件令人痛心，為因應立法院修正通過兒童及少年福利與權益保障法，有關檢警及早介入相關防護機制，警政署今天舉辦「強化婦幼安全被害預防及偵查工作研討會暨YouTube『婦幼抱抱』（NPA care U）」宣導平台啟用儀式。

警政署主任秘書鍾國文表示，成立「婦幼抱抱」宣導平台目的在整合全國各縣市婦幼安全宣導資源，運用社群媒體直播技術，透過影片創意宣導人身安全被害預防觀念，未來也將規劃邀請專家學者就特定婦幼保護議題進行專訪和線上互動。

警政署長陳家欽指出，兒童是國家未來的主人翁，需要安全的成長過程，近年兒虐防治議題日益受到社會關注，政府的「積極作為」與「強制介入」已是兒少保護工作的必然趨勢，警方也一定會加強兒少人身安全的保護工作。

陳家欽提到，有名因詐欺遭通緝的女子在到案後遲不交待2歲長子的去向，讓社工和員警訪視工作陷入困境，幸經檢察官勸說後，她才同意帶社工、員警返家找到小孩，讓骨瘦如柴的幼童可即時送醫治療和緊急安置。

警政署說，在今年兒童及少年福利與權益保障法修法增訂第70條之1賦予社政機關即時強制調查權後，類似上述案例困境已獲有效解決。

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