屏東高樹今晚傳火警 2小兄弟宣告不治

2019-05-22 22:09 聯合報 記者 聯合報 記者 翁禎霞 ╱即時報導



屏東縣高樹鄉三民路一附近一幢民宅今晚傳出火警，並傳出屋內有人受困，消防局據報後立刻趕往救援，火勢不到半小時就獲得控制，但是消防隊員在現場救出２名男孩，一個4歲、一個6歲，皆無生命跡象，目前緊急送醫搶救，火警發生原因仍待調查。

消防局是在今晚8時07分接獲報案，總計出動17車31人前往搶救，火勢在在８時26分即獲得控制，但是鹽埔分隊長蘇冠宇回報，現場拉出2名小男孩(分別是4歲、6歲)，救出時已無呼吸，目前由高樹分隊及鹽埔分隊救護車立即送往高雄義大醫院急救。火勢已在晚間8時37分撲滅。

據悉，火警初起時，大人並不在家，住家鐵門深鎖，是鄰居看見火苗，去鄰里把父親找回來，由父親鬆開住家鐵窗，才得以進入屋內救人，但2名小孩子救出時均無呼吸與生命跡象，緊急送醫搶救。

消防隊表示，抵達現場時，兩兄弟已被救出來，起火的房子是鐵皮加蓋的平房，裡面有木造結構，現場當時是全面引燃。

【中央社22日電】

屏東縣高樹鄉三民路科學巷今天晚上8時許發生住宅火警，消防人員到達現場時，2名分別是4歲及6歲的小兄弟被民眾救出火場，已無生命徵象，送醫院急救無效，宣告不治。

屏東消防局表示，晚上8時許接獲報案，得知屋內有人受困，出動17車31人前往搶救，消防人員抵達現場時，2名分別4歲及6歲的小兄弟已被民眾拉出火場，消防人員當場進行CPR急救，但小兄弟沒有脈博、呼吸，已沒有生命徵象，立即以救護車送高雄義大醫院急救。

警消表示，根據現場民眾指出，當時只有兄弟倆在家，父母是從外趕回家中。警方已派員到義大醫院了解狀況。大約在晚間9時30分左右，小兄弟急救無效，宣告不治。

消防局表示，起火原因在鑑定中。