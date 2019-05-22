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水漾森林1女膝蓋脫臼受困 直升機吊掛送醫

2019-05-22 20:33中央社 嘉義縣22日電

來自高雄市3男、1女登山客19日因暴雨受困嘉義、南投交界水漾森林山區，其中兩男先脫困，另受傷的林女等兩人待援，消防人員確認安全無虞，今天順利以直升機患者吊掛送醫。

嘉義縣消防局發布新聞，林女與3名男性登山客17日原要爬白姑大山，因下雨改往水漾森林，19日上午林女疑滑倒造成左腳膝蓋脫臼無法移動，現場有帳棚及保暖裝備，暫無危險之虞，當日天色昏暗，山區雨勢大，搜救人員上山紮營好漢坡，等待雨勢暫緩再準備救援。

搜救人員20日上午在亞杉坪林道與陳姓、戴姓等兩名男性登山客接觸，兩人由員警陪同下山，另同團一名陳姓登山客陪同傷者林女留在受困地點。

搜救人員昨天再度前往巨石營地與林女接觸，現場無立即危險，但天氣惡劣、豪雨不斷，登山步道已成小溪，無法順利搬運。搜救人員今天於巨石營地利用鏈鋸、刀械等裝備，開闢直升機作業空間、施放狼煙。

空勤總隊直升機上午9時抵達受困者位置，由搜救人員協助護送患者登上直升機吊掛的籃子，將患者順利吊掛，送往台中清泉崗機場，由救護車送醫治療，另一名陳姓登山客由搜救人員陪同下山。

嘉義縣消防局指出，這次救援行動在天候惡劣、豪雨不斷和視線不佳情況下，利用刀械等工具開闢山徑，且手腳並用行經窒礙難行山路，中途還冒著可能被湍急溪流沖走的危險，橫渡水深及腰的滾滾洪流，最後終於順利完成救援任務。

直升機患者清泉崗機場

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