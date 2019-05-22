宜蘭金岳瀑布溯溪骨折 警消護送下山送醫

2019-05-22 20:32 中央社 宜蘭縣22日電



新北市亞東紀念醫院員工一行13人今天前往宜蘭縣南澳鄉金岳瀑布溯溪，其中一名男子在下山時疑似跌倒，右小腿骨折。警消獲報後隨即入山，晚間順利將傷者送往醫院醫治。

宜蘭縣消防局下午約4時獲報，一名男子在金岳瀑布溯溪後，於下山途中不慎右腳踝扭傷疑似脫臼，請求警消協助就醫。

警消於下午5時30分入山，順利接觸傷者後，發現傷者右小腿骨折，意識清楚，最後由救護車送往羅東博愛醫院治療，無生命危險。

據了解，與傷者同行都是亞東紀念醫院員工，今天共13人前往金岳瀑布溯溪。