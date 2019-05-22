親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

日職／歸隊後首次單場雙安 王柏融救不了火腿

台灣五大電信業者口徑一致 華為存貨賣完就不賣

影／溪水暴漲4名登山客水漾森林受困 搜救4天全救出

2019-05-22 19:45聯合報 記者謝恩得╱即時報導

3男1女登山客於5月17日預計前往白姑大山登山，因大雨滂沱改往水漾森林，但因溪水暴漲，受困於嘉義縣阿里山鄉石鼓盤溪東側，嘉義縣消防局於5月19日獲報，派遣救災人員前往水漾森林救援接駁，由於大雨不停，加上山勢陡峭，救援任務相當艱難，經歷4天努力，終於在今天全數救出。

搜救人員於19日獲報出動，當晚7時獲知林姓登山客左膝蓋脫臼無法移動，有帳棚及保暖裝備，暫無危險之虞，因當日天色昏暗，雨勢龐大，搜救人員先在好漢坡紮營，等待雨勢暫緩再準備救援。

隔天20日上午8時，搜救人員在亞杉坪林道與陳姓、戴姓等2名男性登山客接觸，2人由員警陪同下山，另同團1名陳姓登山客陪同傷者林女留在受困地點。

昨天搜救人員再度前往巨石營地與林姓登山客接觸，現場無立即危險，但天氣惡劣、豪雨不斷，其登山步道已成小溪，已無法順利搬運，搜救人員退回營地。

今天消防局搜救人員先將受傷林姓女登山客包紮固定等救護處置，並於巨石營地利用鏈鋸、刀械等，開闢直升機作業空間、施放狼煙。上午9時許空勤總隊直升機抵達受困者位置，將患者成功吊掛，送往台中清泉崗機場，再由台中市消防局救護車送往醫院救治。另陪同傷者的男姓登山客由搜救人員陪同下山。

嘉義縣消防局表示，這次搜救任務共出動4梯次，26名消防人員、嘉義縣義勇特搜4名、林務局阿里山工作站8名、警察局3名、山青2名。在天候惡劣、豪雨不斷和視線不佳的情況下，利用刀械等相關救災工具自闢山徑，披荊斬棘、手腳並用，將窒礙難行的山路、冒著被溪水沖走的危險，橫渡水位及腰的滾滾洪流，艱困的環境中終於順利圓滿完成救災任務。

空勤總隊直升機抵達受困者位置，將患者成功吊掛後送就醫。記者謝恩得／翻攝
空勤總隊直升機抵達受困者位置，將患者成功吊掛後送就醫。記者謝恩得／翻攝
分享
水漾森林登山客溪水暴漲受困，消防人員前進搶救。記者謝恩得／翻攝
水漾森林登山客溪水暴漲受困，消防人員前進搶救。記者謝恩得／翻攝
分享

清泉崗機場阿里山直升機

相關新聞

活動式測速照相器沒人管？中壢男光天化日偷竊竟得手

2019-05-22 19:48

台南市4樓透天厝火災 3人在頂樓獲救

2019-05-22 18:46

板橋大漢橋旁大樓火警 4人嗆傷獲救

2019-05-22 18:28

影／桃園1資源回收廠大火 老闆娘疑葬身火窟

2019-05-22 18:27

台南幼兒園疑傳3歲童受虐 連生殖器都有傷讓媽心碎

2019-05-22 18:24

淡水14歲女學生墜樓 長篇遺書提及眾多壓力

2019-05-22 18:22

老翁離開賣場 獨自過平交道跌倒引來一陣驚慌

2019-05-22 18:02

「阿嬤不要離開我」落水男童失去至親 悲痛在醫院大哭

2019-05-22 17:59

台2線海濱隧道工程車側翻 蝙蝠洞路段塞車

2019-05-22 17:54

嘉市吳文生榮獲全國模範警察 強調：辦案唯有勤

2019-05-22 17:44

車禍處理專家教您趨吉避凶 8要訣降低事故發生

2019-05-22 16:45

男子開車睡在路中 警叫醒意外抓到無照駕駛

2019-05-22 16:32

影／暖心畫面！兩人受困車底 眾人合力抬車

2019-05-22 15:31

鋒面造成中南部泡水車增加 南市警方：竊車賊蠢蠢欲動

2019-05-22 15:17

鹿港禮品工廠大火 燃燒面積逾200平方公尺

2019-05-22 14:37

影／離奇車禍 計程車、機車擦撞 兩人都被壓在計程車底

2019-05-22 14:13

國中男老師約女學生泡湯發生性行為 檢方起訴

2019-05-22 14:02

返台爽用健保 「女版黃安」：巴不得我死的人可以歇了

2019-05-22 13:41

港女遺失行李 警火速尋回眾人開心合影

2019-05-22 13:38

疑思念亡妻 男子當街切腹自戕送醫不治

2019-05-22 13:26

男子爬板橋四海遊龍陸橋欲尋短 警消合力救下

2019-05-22 11:56

台東南迴公路1板車撞山 所載怪手翻落溝

2019-05-22 10:15

小艇碼頭有人落水 海巡人員第一時間下水救人

2019-05-22 09:37

馬路驚魂！ 男駕車突暈眩 連撞12車

2019-05-22 01:00

閃避不及撞向迴轉貨車 高雄車禍1人重傷送醫

2019-05-22 00:40

影／女國中生走路滑手機 未注意施工一腳踩進8米下水道

2019-05-21 21:11

高壓電線掉落奪命 家屬質疑「為何不斷電」

2019-05-21 20:02

女童疑似被狗追昏迷月餘 動保人士提告為狗主持公道

2019-05-21 18:44

影╱馬如龍外孫騎車擦撞小黃身亡 警還原監視畫面釋疑

2019-05-21 15:58

影／男子腹痛暈眩連環撞 3人送醫

2019-05-21 15:32

「愛客發」之爭 徐豪雄、呂自修首次對質引舌戰！

2019-04-26 13:09

警察人事第4波 77名高階警官異動

2019-04-09 16:37

台中夜店鬥毆 警方帶回8人偵辦

2019-03-23 21:02

同居年餘不知床邊人通緝 女子涉毒落網

2019-03-07 12:48

影╱人妻太美！ 變態日本男蹲地偷拍裙底

2019-03-06 13:29
看更多

熱門文章

奇力新併美磊、國巨併君耀驚爆內部人內線交易

2019-05-22 15:15

台東1警官失聯 曠職4天遭解職處分

2019-05-22 09:13

周刊爆前立委霸地9千坪 馬場租約到期賴著不走還辦夏令營

2019-05-22 11:37

身障男擁千萬房產喊窮 想繼續靠補助款買牛肉

2019-05-21 23:44

警破獲寶山鄉非法棄土場 司機竟開著挖土機逃跑

2019-05-22 10:59

魔術師用餐拒併桌嗆「考慮過有錢人想法嗎？」 女店員怒罵：你出來

2019-05-22 11:45

南北差異各不同！他曝南部人有這個「壞習慣」 網：跪求認識

2019-05-22 14:14

父入獄母失聯…嬤落海溺斃 11歲男童頓失依靠

2019-05-22 12:26

花600塊找15歲少女嘿咻 慾男成老主顧同床被抓

2019-05-22 09:55

小妹妹手繪圖要送郭董 母苦等不到回應PO網「他」卻回了

2019-05-22 13:51

【即時短評】私娼問題不是靠掃蕩和厭惡仇視解決

2019-05-22 03:02

醫療洗腎藥水桶 回收改裝洗碗精、洗潔劑獲利百萬

2019-05-22 15:42

民進黨開除亮票台南市議員 高等法院判黨部違法

2019-05-21 22:17

影／暖心畫面！兩人受困車底 眾人合力抬車

2019-05-22 15:31

嗆殺法務部政次 北檢分案辦油商陳世憲恐嚇

2019-05-22 10:51

從窗簾縫隙偷拍林志玲 週刊3人被訴

2019-05-21 23:50

台東南迴公路1板車撞山 所載怪手翻落溝

2019-05-22 10:15

女公務員控警眼神性騷反被告 但因妄想獲無罪

2019-05-22 13:44

國中男老師約女學生泡湯發生性行為 檢方起訴

2019-05-22 14:02

返台爽用健保 「女版黃安」：巴不得我死的人可以歇了

2019-05-22 13:41

動手襲警引發選民厭惡 李婉鈺：我付出慘痛代價

2019-05-22 13:05

疑酒駕撞破一大洞 金門陶瓷廠柴燒窯地標被毀

2019-05-22 13:50

疑思念亡妻 男子當街切腹自戕送醫不治

2019-05-22 13:26

影／警助查抄盜版A片 AV女優錄影跨海感謝

2019-05-22 16:11

和進電子掏空案 北檢聲押禁見總經理龔俊仁等2人

2019-05-22 07:59

「假韓粉」臉書留言恐嚇？ 刑事局：極可能多來自大陸

2019-05-22 14:23

粗心駕訓班教練 開車上路竟撞死行人

2019-05-22 10:32

和進電子爆掏空上億 罕見出動7檢偵訊

2019-05-21 23:53

鮪魚裸照風波 宅男女神「Nono」親赴警局說明

2019-05-22 14:56

色師父連續示愛纏17天 女信徒拒當小三仍受害

2019-05-22 15:15

女騎士撞上身亡…農用車占道肇禍 車主判刑

2019-05-22 01:20

祖孫淡水河岸落水 祖母溺斃孫救回

2019-05-22 11:41

永和分屍命案3嫌翻供認罪 均指孫武生是主謀

2019-05-22 19:56

福懋老董過世21年 兒子爭爸爸骨灰對簿公堂

2019-05-22 19:46

耍流氓砸爆小黃司機右眼 重傷害判刑5年10月

2019-05-22 12:41

被控偷拍鮪魚裸照 Nono快閃：靜待司法調查結果

2019-05-22 16:29

大創百貨涉改標違法進口 副總西谷晃司等2人遭訴

2019-05-22 11:00

閃避不及撞向迴轉貨車 高雄車禍1人重傷送醫

2019-05-22 00:40

小艇碼頭有人落水 海巡人員第一時間下水救人

2019-05-22 09:37

慶富員工遭欠薪紛提告 100K幹部薪水明細曝光

2019-05-22 13:03
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top