影／溪水暴漲4名登山客水漾森林受困 搜救4天全救出

2019-05-22 19:45 聯合報 記者 聯合報 記者 謝恩得 ╱即時報導



3男1女登山客於5月17日預計前往白姑大山登山，因大雨滂沱改往水漾森林，但因溪水暴漲，受困於嘉義縣阿里山鄉石鼓盤溪東側，嘉義縣消防局於5月19日獲報，派遣救災人員前往水漾森林救援接駁，由於大雨不停，加上山勢陡峭，救援任務相當艱難，經歷4天努力，終於在今天全數救出。

搜救人員於19日獲報出動，當晚7時獲知林姓登山客左膝蓋脫臼無法移動，有帳棚及保暖裝備，暫無危險之虞，因當日天色昏暗，雨勢龐大，搜救人員先在好漢坡紮營，等待雨勢暫緩再準備救援。

隔天20日上午8時，搜救人員在亞杉坪林道與陳姓、戴姓等2名男性登山客接觸，2人由員警陪同下山，另同團1名陳姓登山客陪同傷者林女留在受困地點。

昨天搜救人員再度前往巨石營地與林姓登山客接觸，現場無立即危險，但天氣惡劣、豪雨不斷，其登山步道已成小溪，已無法順利搬運，搜救人員退回營地。

今天消防局搜救人員先將受傷林姓女登山客包紮固定等救護處置，並於巨石營地利用鏈鋸、刀械等，開闢直升機作業空間、施放狼煙。上午9時許空勤總隊直升機抵達受困者位置，將患者成功吊掛，送往台中清泉崗機場，再由台中市消防局救護車送往醫院救治。另陪同傷者的男姓登山客由搜救人員陪同下山。