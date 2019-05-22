台南市4樓透天厝火災 3人在頂樓獲救

2019-05-22 18:46 聯合報 記者 聯合報 記者 黃宣翰 ╱即時報導



台南市中西區國華街3段4樓透天厝，今天下午約5點多發生火災，冒出大量濃煙，3名民眾躲到4樓樓頂獲救。

今天下午5點30分左右，消防局接獲民眾報案，中西區國華街民宅失火，中正，和瑋及公園消防分隊馬上到場，發現1樓樓梯和2樓加蓋鐵皮冒出濃煙，出水滅火，消防人員上到樓頂安撫2女1男民眾。