台南幼兒園疑傳3歲童受虐 連生殖器都有傷讓媽心碎

2019-05-22 18:24 聯合報 記者 聯合報 記者 修瑞瑩 ╱即時報導



台南市一名郭姓家長在網路上爆料，指3歲的兒子在北區一間私立幼兒園，疑似遭到教保員施虐，臉上、屁股，甚至連「小鳥」（生殖器）旁都有傷，孩子並說「老師打我」，但家長向幼兒園質問時，對方卻不承認，由於幼兒園內並沒有裝設監視器，家長雖然已驗傷，但雙方各執一詞。

台南市教育局表示，在接獲消息後，已會同社會局等前往稽查，園方否認有不當管教，目前已請園方提供5月14日至17日幼兒上下學之門口監視器影片，以協助釐清事件始末。不當管教情事如經查證屬實，將依行為人之屬性就幼兒教育及照顧法暨相關子法規定裁處，另該幼兒園老師之行為是否涉及兒虐或違反兒童及少年福利與權益保障法規定，併由社會局查處。

郭姓家長在網路上爆料，指本月13日發現孩子的屁股有明顯的溼疹，因為白天已沒有用尿布，就覺得奇怪，隔天孩子回家時，臉部及耳朵都有瘀青，家長帶孩子去驗傷，醫師也認為可能是摑傷，孩子後來才說出「老師打我」，家長馬上到幼兒園質問，園方卻表示不清楚，並稱孩子可能是過敏。

而14號晚上家長幫孩子洗澡時，又發現生殖器附近有明顯的指甲抓痕，孩子說「老師抓我小鳥」，但園方還是表示不知情，但有看到孩子在抓生殖器。

由於幼兒園完全否認有施虐，讓家長不知所措，只好上網爆料，而其他網友則表示，該連鎖幼兒園「打孩子打到很有名」，「如果我的孩子打成這樣，早就報警了」，認為政府應強制幼兒園裝設監視器，否則家長提心吊膽。