影／交通敏感路段跨區支援 新北警實施效果超卓越

2019-05-22 16:25 聯合報 記者 聯合報 記者 柯毓庭 ╱即時報導



台64線與台65線快速道路為新北市重要交通動脈，但常因交通流量大造成車速緩慢，如再發生交通事故，將立即造成交通壅塞回堵，新北警局因此訂定「交通敏感路段（台64線、台65線）跨區支援協調機制」，自上月1日實施協調機制以來，事故發生至員警到場處理時間，由3月份平均18分鐘減少至10分鐘，大幅減少路段壅塞程度，新北警局因此今（22）天特別舉辦記者會，並請來新北副市長謝政達，聆聽協調機制上路後的成效。

新北市警察局長陳檡文表示，因64線及台65線分屬不同分局轄區，以往如發生交通事故，轄區分局同仁常需繞道上高架道路，到場時間較長便造成增加壅塞程度及紓解時間。

陳檡文指出，跨區支援協調機制針對台64線、台65線快速道路重要入口匝道附近預置警力，負責鄰近路口交通疏導，若通報發生交通事故時則立即前往就近處置，不限於所屬轄區範圍，先行標繪事故車輛位置及照相後，將事故車輛移置到路肩或路邊，大幅降低了事故造成之壅塞程度。

謝政達則在記者會上體驗了新北警局教導的無人傷亡車禍事故處理五步驟「放」、「撥」、「劃」、「移」、「等」，分別是放置車輛故障標誌；撥打110報警，如有傷患則撥119；將車輛劃線定位；將車輛移走；最後等待警方到達現場。

新北警方則說明，依道路交通事故處理辦法第3條規定，若發生交通事故無人傷亡且車輛尚能行駛，應先標繪車輛位置及現場痕跡證據後，儘速移置路邊，如未依規定處置而妨礙交通，可依道路交通管理處罰條例第62條第2項處600元以上至1800元以下罰鍰。