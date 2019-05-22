影／暖心畫面！兩人受困車底 眾人合力抬車

2019-05-22 15:31 聯合報 記者 聯合報 記者 邱瑞杰 ╱即時報導



邱姓男子計程車司機開車與機車騎士擦撞，為什麼司機與騎士竟都被壓在計程車底？警方從路口監視器及行經車輛行車記錄器畫面，還原車禍發生經過，原來是邱男急著下車，誤把車子排到倒車檔肇禍。後續眾多騎士、路人合力抬起計程車，讓兩人脫困影片上傳網路，感動許多人。

警方調查，邱姓男子（53歲）今天上午十點多從愛三路左轉仁二路時，與騎在計程車左側莊女（66歲）騎的機車發生擦撞，莊姓女騎士人車倒地，計程車前行約3公尺後下，邱下車查看。

警方說，畫面顯示邱男下車時，計程車的倒車燈亮起，代表他下車時，車檔排在倒車「R」檔，車子才會往後退。計程車不像大貨車，倒車時會發出聲響，當邱察覺時，計程車已逼近倒地的莊女。邱用手肘奮力抵進車子，並高呼要人幫忙，原本停在後方好心「驚戒」的騎士，迅速打開計程車右前車門，把車排到停車「P」檔，讓車停下。

莊女倒地位置在計程車左右輪胎之間，又是「躺直的」，幸運沒被車輪輾過；邱男被自己的計程車撞倒後，雙腳朝前躺下，也沒被壓到。