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徐乃麟大動作澄清詐欺案 記者會上卻遭對方「突襲」

影／暖心畫面！兩人受困車底 眾人合力抬車

2019-05-22 15:31聯合報 記者邱瑞杰╱即時報導

邱姓男子計程車司機開車與機車騎士擦撞，為什麼司機與騎士竟都被壓在計程車底？警方從路口監視器及行經車輛行車記錄器畫面，還原車禍發生經過，原來是邱男急著下車，誤把車子排到倒車檔肇禍。後續眾多騎士、路人合力抬起計程車，讓兩人脫困影片上傳網路，感動許多人。

警方調查，邱姓男子（53歲）今天上午十點多從愛三路左轉仁二路時，與騎在計程車左側莊女（66歲）騎的機車發生擦撞，莊姓女騎士人車倒地，計程車前行約3公尺後下，邱下車查看。

警方說，畫面顯示邱男下車時，計程車的倒車燈亮起，代表他下車時，車檔排在倒車「R」檔，車子才會往後退。計程車不像大貨車，倒車時會發出聲響，當邱察覺時，計程車已逼近倒地的莊女。邱用手肘奮力抵進車子，並高呼要人幫忙，原本停在後方好心「驚戒」的騎士，迅速打開計程車右前車門，把車排到停車「P」檔，讓車停下。

莊女倒地位置在計程車左右輪胎之間，又是「躺直的」，幸運沒被車輪輾過；邱男被自己的計程車撞倒後，雙腳朝前躺下，也沒被壓到。

過往人車看到兩人被壓在車底，紛紛上前幫忙。眾人一開始想把計程車往前推，但移動有限，接著便合力抬高計程車，協助兩人脫困，化險為夷。莊女身上多處擦傷，邱男手肘瘀青，兩人都無大礙。

基隆市發生離奇車禍，計程車司機與機車騎士都被壓在計程車底，民眾合力抬離車子讓兩人...
基隆市發生離奇車禍，計程車司機與機車騎士都被壓在計程車底，民眾合力抬離車子讓兩人脫困。記者邱瑞杰／翻攝
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基隆市今天發生離奇車禍，計程車與機車擦撞，最後司機與騎士都被壓在計程車底。記者邱...
基隆市今天發生離奇車禍，計程車與機車擦撞，最後司機與騎士都被壓在計程車底。記者邱瑞杰／翻攝
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計程車行車記錄器機車騎士

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