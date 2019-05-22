鹿港禮品工廠大火 燃燒面積逾200平方公尺

2019-05-22 14:37 聯合報 記者 聯合報 記者 劉明岩 ╱即時報導



彰化縣鹿港鎮頂番里埤頭巷一家做獎盃、獎牌的禮品工廠，今天中午發生火警，火勢十分猛烈，濃煙直竄雲霄，彰化縣消防局第三大隊接獲報案，費了約半小時才撲滅，幸好值中午時間，工廠沒人，起火原因由消防局調查中。

消防局表示， 這家工廠佔地約兩百坪，受災面積約200平方公尺，據謝姓負責人表示，發現時大勢已經很大，他先用滅火器滅火，卻無法撲滅，立即打119報案。