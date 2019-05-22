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鹿港禮品工廠大火 燃燒面積逾200平方公尺

2019-05-22 14:37聯合報 記者劉明岩╱即時報導

彰化縣鹿港鎮頂番里埤頭巷一家做獎盃、獎牌的禮品工廠，今天中午發生火警，火勢十分猛烈，濃煙直竄雲霄，彰化縣消防局第三大隊接獲報案，費了約半小時才撲滅，幸好值中午時間，工廠沒人，起火原因由消防局調查中。

消防局表示， 這家工廠佔地約兩百坪，受災面積約200平方公尺，據謝姓負責人表示，發現時大勢已經很大，他先用滅火器滅火，卻無法撲滅，立即打119報案。

消防局是在12時44分接獲報案後，立即派遣鄰近消防分隊，出動各式消防車輛25輛、1輛救護車，消防人員42人、役男7人前往搶救，現場無人員受傷受困，13時29分火勢控制。

彰化縣鹿港鎮頂番里埤頭巷一家做獎盃、獎牌的禮品工廠，今天中午發生火警，火勢十分猛...
彰化縣鹿港鎮頂番里埤頭巷一家做獎盃、獎牌的禮品工廠，今天中午發生火警，火勢十分猛烈，濃煙直竄雲霄，消防人員奮力搶救。照片／消防局提供
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彰化縣鹿港鎮頂番里埤頭巷一家做獎盃、獎牌的禮品工廠，今天中午發生火警，火勢十分猛...
彰化縣鹿港鎮頂番里埤頭巷一家做獎盃、獎牌的禮品工廠，今天中午發生火警，火勢十分猛烈，濃煙直竄雲霄，消防人員奮力搶救。照片／消防局提供
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彰化縣鹿港鎮頂番里埤頭巷一家做獎盃、獎牌的禮品工廠，今天中午發生火警，火勢十分猛...
彰化縣鹿港鎮頂番里埤頭巷一家做獎盃、獎牌的禮品工廠，今天中午發生火警，火勢十分猛烈，濃煙直竄雲霄，消防人員奮力搶救。照片／消防局提供
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大火

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