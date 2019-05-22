影／離奇車禍 計程車、機車擦撞 兩人都被壓在計程車底

2019-05-22 14:13 聯合報 記者 聯合報 記者 邱瑞杰 ╱即時報導



基隆市邱姓男子今早駕駛計程車從愛三路左轉仁二路時，與在計程車左側的機車擦撞，莊姓女騎士人車倒地。邱下車查看時，不慎把排檔排在倒車檔，到車後查看莊女情況時，計程車「倒退嚕」，把兩人壓在車底。幸好騎經過現場的另一名男騎士，迅速打開計程車門，把車停下，接著多名路人合力抬高計程車救兩人脫困。

邱姓計程車司機（53歲）與莊姓女騎士（66歲）經送醫救治，幸身體有多處擦傷，無大礙，車禍原因由警方調查。