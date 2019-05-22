影／離奇車禍 計程車、機車擦撞 兩人都被壓在計程車底

相關新聞
鋒面造成中南部泡水車增加 南市警方：竊車賊蠢蠢欲動2019-05-22 15:17
鹿港禮品工廠大火 燃燒面積逾200平方公尺2019-05-22 14:37
國中男老師約女學生泡湯發生性行為 檢方起訴2019-05-22 14:02
返台爽用健保 「女版黃安」：巴不得我死的人可以歇了2019-05-22 13:41
男子爬板橋四海遊龍陸橋欲尋短 警消合力救下2019-05-22 11:56
台東南迴公路1板車撞山 所載怪手翻落溝2019-05-22 10:15
小艇碼頭有人落水 海巡人員第一時間下水救人2019-05-22 09:37
馬路驚魂！ 男駕車突暈眩 連撞12車2019-05-22 01:00
閃避不及撞向迴轉貨車 高雄車禍1人重傷送醫2019-05-22 00:40
影／女國中生走路滑手機 未注意施工一腳踩進8米下水道2019-05-21 21:11
高壓電線掉落奪命 家屬質疑「為何不斷電」2019-05-21 20:02
女童疑似被狗追昏迷月餘 動保人士提告為狗主持公道2019-05-21 18:44
影╱馬如龍外孫騎車擦撞小黃身亡 警還原監視畫面釋疑2019-05-21 15:58
影／男子腹痛暈眩連環撞 3人送醫2019-05-21 15:32
苗栗娃娃機竊案 新竹警抓到賊了2019-05-21 14:59
夾不到乾脆砸了它 竊嫌拿斧頭擊破娃娃機搜刮2019-05-21 14:48
就讀國小的女兒遭霸凌 家長要告、校方提說明2019-05-21 14:23
遭高壓線電擊倒地沒人敢救 騎士家屬質疑斷電慢2019-05-21 14:06
影／孕婦遭男莫名攻擊 路人見義勇為制伏帶往派出所2019-05-21 12:35
車禍受傷前輩細心照護 消防員熱忱貢獻獲頒模範公務員2019-05-21 12:13
我爸是禿子！北市泉州所員警尋人大作戰2019-05-21 12:12
女子喝醉被丟包街頭 男友深深一鞠躬謝警察2019-05-21 11:57
影／孕婦遭男莫名攻擊 路人見義勇為制伏帶往派出所2019-05-21 11:47
奧萬大南溪傳登山隊受困 警義消、神鷹組搜救隊馳援2019-05-21 11:34
統促黨地方黨部主委涉暴力討債 檢聲押獲准2019-05-21 11:22
不滿同鄉拿刀拍他臉 印尼移工揮刀刺穿顱骨致慘死2019-05-21 10:12
影／野溪旁發現拐杖與農具 台南老農豪雨中失蹤2019-05-21 10:05
阿里山公路坍方後今搶通 林鐵正常行駛2019-05-21 09:44
「愛客發」之爭 徐豪雄、呂自修首次對質引舌戰！2019-04-26 13:09
警察人事第4波 77名高階警官異動2019-04-09 16:37
台中夜店鬥毆 警方帶回8人偵辦2019-03-23 21:02
同居年餘不知床邊人通緝 女子涉毒落網2019-03-07 12:48
影╱人妻太美！ 變態日本男蹲地偷拍裙底2019-03-06 13:29
熱門文章
月薪62萬執行副總北富銀不聘了 他打訴訟連敗2019-05-21 17:06
影╱馬如龍外孫騎車擦撞小黃身亡 警還原監視畫面釋疑2019-05-21 15:58
台東1警官失聯 曠職4天遭解職處分2019-05-22 09:13
周刊爆前立委霸地9千坪 馬場租約到期賴著不走還辦夏令營2019-05-22 11:37
和進電子爆掏空上億 調查局兵分九路大搜索2019-05-21 16:30
身障男擁千萬房產喊窮 想繼續靠補助款買牛肉2019-05-21 23:44
窗簾縫隙快手偷拍林志玲私生活 週刊3人遭起訴2019-05-21 16:00
魔術師用餐拒併桌嗆「考慮過有錢人想法嗎？」 女店員怒罵：你出來2019-05-22 11:45
警破獲寶山鄉非法棄土場 司機竟開著挖土機逃跑2019-05-22 10:59
女童疑似被狗追昏迷月餘 動保人士提告為狗主持公道2019-05-21 18:44
高評價民宿是凶宅？曾燒死18人 女嚇傻立即退房2019-05-21 20:13
高壓電線掉落奪命 家屬質疑「為何不斷電」2019-05-21 20:02
家擁千萬房產仍狀告社會局搶補助 身障男：我要吃牛肉2019-05-21 20:02
花600塊找15歲少女嘿咻 慾男成老主顧同床被抓2019-05-22 09:55
台大醫院新竹分院爆侵占醜聞 女書記3年侵吞316萬2019-05-21 18:46
影／男子腹痛暈眩連環撞 3人送醫2019-05-21 15:32
上市董座遭恫妻子紅杏出牆 他冷靜維繫股價2019-05-21 20:34
【即時短評】私娼問題不是靠掃蕩和厭惡仇視解決2019-05-22 03:02
民進黨開除亮票台南市議員 高等法院判黨部違法2019-05-21 22:17
嗆殺法務部政次 北檢分案辦油商陳世憲恐嚇2019-05-22 10:51
從窗簾縫隙偷拍林志玲 週刊3人被訴2019-05-21 23:50
影／女國中生走路滑手機 未注意施工一腳踩進8米下水道2019-05-21 21:11
小妹妹手繪圖要送郭董 母苦等不到回應PO網「他」卻回了2019-05-22 13:51
台東南迴公路1板車撞山 所載怪手翻落溝2019-05-22 10:15
家境不佳被送寄養 國小姊妹花遭寄養人兒子性侵2019-05-21 21:05
台中茶館槍擊案 兩嫌變裝後現身台北車站2019-05-21 18:48
父入獄母失聯…嬤落海溺斃 11歲男童頓失依靠2019-05-22 12:26
被控通姦人妻 老翁遭通緝20年返台探孫遭逮2019-05-21 15:27
和進電子掏空案 北檢聲押禁見總經理龔俊仁等2人2019-05-22 07:59
嘉義縣前議長余政達通緝神隱5年 母喪後天出殯檢警監控2019-05-21 16:01
和進電子爆掏空上億 罕見出動7檢偵訊2019-05-21 23:53
疑思念亡妻 男子當街切腹自戕送醫不治2019-05-22 13:26
粗心駕訓班教練 開車上路竟撞死行人2019-05-22 10:32
女公務員控警眼神性騷反被告 但因妄想獲無罪2019-05-22 13:44
沙鹿槍擊命案解剖相驗 史姓死者身中10多槍2019-05-21 18:51
動手襲警引發選民厭惡 李婉鈺：我付出慘痛代價2019-05-22 13:05
嘿咻血流不止求助父親 少女害男友挨告傷害2019-05-21 20:28
女騎士撞上身亡…農用車占道肇禍 車主判刑2019-05-22 01:20
「照片沒禿？」智警一句神問 謊報弟身分通緝犯露餡2019-05-21 16:15
國中男老師約女學生泡湯發生性行為 檢方起訴2019-05-22 14:02
留言