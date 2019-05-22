返台爽用健保 「女版黃安」：巴不得我死的人可以歇了

2019-05-22 13:41 聯合報 記者 聯合報 記者 林孟潔 ╱即時報導



女F4前團員Fanny、藝人劉樂妍因不滿導演關驊積欠她擔任化妝師的妹妹酬勞，去年2月在微博發文指控關驊「無恥」、「老賴導演」、「王Ｘ蛋」等言論，檢方依公然侮辱罪嫌起訴她。台北地方法院今天開庭，劉樂妍、關驊親自出庭，而劉堅持自己沒有犯罪，也拒絕和解。

劉樂妍今天表示，對方在外欠很多錢，但每個人被欠的錢都不足以打官司，但她就是要讓對方「現形」，所以她今天才出庭；她認為，她講的是實話並沒有犯罪，也沒有什麼好和解的，當然她也很樂意回來台灣，這次回來很懊惱臉過敏不能化妝，「但我爽用了一下健保，台灣的藥還是比較好」。

她談到近期在大陸的工作，她說，最近都在大陸拍戲，一連接了兩部戲，這次回來台灣開庭還是跟劇組請假才能回來，「那些巴不得我死的人可以歇了，我好得很」。有媒體問及她支持郭台銘還是韓國瑜，劉樂妍說，他們誰能帶領台灣發大財都很好，但她還是要看誰說的話比較能讓大陸的兄弟們開心。

關驊庭後受訪指出，他勸劉樂妍能多做公益、善事，不要隨便亂罵人，台灣有很多老人、貓狗需要被關懷照顧，而他從業十幾年都是在勸人向善，拍片也是教化人心。至於是否有和解機會，仍要看劉樂妍的誠意。

他說，他是導演並不是製作人，他拍的片製作人跑了，可能劉樂妍沒有了解事情經過，只聽她妹妹單方面闡述，才會有誤會，而劉樂妍一PO出文章，他爸爸也因此中風。

劉樂妍近年轉往大陸發展，經常針對兩岸關係發表意見，被封為「女版黃安」。她去年九合一選舉飛來台灣投票，卻身穿印有「我是中國人」的上衣，投完票還高喊支持對象，當眾違法遭警察制止。