港女遺失行李 警火速尋回眾人開心合影

2019-05-22 13:38 聯合報 記者 聯合報 記者 邱奕能 ╱即時報導



香港籍余姓女子與一群友人來台5天自由行，在從前鎮區搭計程車到夜市時，不料將行李遺忘在計程車上，心急如焚的2人前往派出所報案，由於國語不流利，余聯絡在草衙道販賣衣物的杜姓女店員前來翻譯，讓員警順利連絡上計程車司機，將行李順利送回。

警方表示，前天晚間9時許，香港籍的余姓女子（39歲）與友人急忙地走進了新興分局中山路派出所，但因余講粵語，與員警溝通不順，她便請了草衙道購物中心的杜姓店員前來，杜女在接獲通知後也立即趕來協助翻譯。

余女表示，她與一群友人一同從前鎮區的台鋁附近搭乘計程車坐至六合夜市正準備享用美食，沒想到都還沒逛到夜市，就驚覺自己的行李箱竟不慎遺留在計程車的後車廂內。

警員何岳庭在獲報後，先是安撫余女焦急情緒，並調閱監視系統過濾人車，進而鎖定了一部計程車，迅速地聯繫上司機。司機雖已下班回家休息，但也表示願意盡速將行李送到派出所歸還。