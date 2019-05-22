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周刊爆前立委霸地9千坪 馬場租約到期賴著不走還辦夏令營

那些被遺忘的 還有歌聲讓我們記住—追憶六四歌曲傷痕

港女遺失行李 警火速尋回眾人開心合影

2019-05-22 13:38聯合報 記者邱奕能╱即時報導

香港籍余姓女子與一群友人來台5天自由行，在從前鎮區搭計程車到夜市時，不料將行李遺忘在計程車上，心急如焚的2人前往派出所報案，由於國語不流利，余聯絡在草衙道販賣衣物的杜姓女店員前來翻譯，讓員警順利連絡上計程車司機，將行李順利送回。

警方表示，前天晚間9時許，香港籍的余姓女子（39歲）與友人急忙地走進了新興分局中山路派出所，但因余講粵語，與員警溝通不順，她便請了草衙道購物中心的杜姓店員前來，杜女在接獲通知後也立即趕來協助翻譯。

余女表示，她與一群友人一同從前鎮區的台鋁附近搭乘計程車坐至六合夜市正準備享用美食，沒想到都還沒逛到夜市，就驚覺自己的行李箱竟不慎遺留在計程車的後車廂內。

警員何岳庭在獲報後，先是安撫余女焦急情緒，並調閱監視系統過濾人車，進而鎖定了一部計程車，迅速地聯繫上司機。司機雖已下班回家休息，但也表示願意盡速將行李送到派出所歸還。

余女見到自己失而復得的行李後，終於笑逐顏開，除了再三地向員警表達感謝，更開心的與眾人合照。她也向警方表示，沒想到購買衣服認識的杜小姐竟因自己的一通電話便立即趕到派出所協助，而計程車司機也在接獲警方通知後就迅速地冒雨騎車送回她所遺失的行李，這些情景都讓她大為感動。

香港籍余姓女子與友人來台5天自由行，在從前鎮區搭計程車到夜市時，不料將行李遺忘在...
香港籍余姓女子與友人來台5天自由行，在從前鎮區搭計程車到夜市時，不料將行李遺忘在計程車上，心急如焚的2人前往派出所報案。記者邱奕能／翻攝
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香港籍余姓女子與友人來台5天自由行，在從前鎮區搭計程車到夜市時，不料將行李遺忘在...
香港籍余姓女子與友人來台5天自由行，在從前鎮區搭計程車到夜市時，不料將行李遺忘在計程車上，心急如焚的2人前往派出所報案。記者邱奕能／翻攝
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計程車行李六合夜市

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