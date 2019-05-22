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男子爬板橋四海遊龍陸橋欲尋短 警消合力救下

2019-05-22 11:56聯合報 記者王長鼎╱即時報導

新北市消防局今天上午9時許獲報，板橋區縣民與府中捷運站的四海遊龍陸橋有人坐在欄杆上意圖跳橋尋短，消防人員迅速趕抵現場並鋪設氣墊，經過一翻勸說，與警方合力花了10多分鐘，將該名男子救下送醫。

警方初步調查，該名男子精神狀況不穩定，已連繫家屬前往醫院。至於男子尋短原因。有待警方進一步調查釐清。

自殺，不能解決難題；求助，才是最好的路。求救請打1995 ( 要救救我 )

新北市消防局今天上午9時許獲報，板橋區縣民與府中捷運站的四海遊龍陸橋有人坐在欄杆...
新北市消防局今天上午9時許獲報，板橋區縣民與府中捷運站的四海遊龍陸橋有人坐在欄杆上意圖跳橋尋短。記者王長鼎／攝影
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新北市消防局今天上午9時許獲報，板橋區縣民與府中捷運站的四海遊龍陸橋有人坐在欄杆...
新北市消防局今天上午9時許獲報，板橋區縣民與府中捷運站的四海遊龍陸橋有人坐在欄杆上意圖跳橋尋短。記者王長鼎／攝影
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