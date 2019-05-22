觸電婦憶驚險瞬間 強電上身感覺快休克

2019-05-22 12:46 中央社 苗栗縣22日電



台中市大甲區中山路一條高壓電線20日被雷擊斷落，造成二人觸電。其中，周男身亡，余婦幸運逃過一劫。余婦今天說，觸電當時強烈電流上身，全身肌肉緊繃，感覺「快休克」。

台灣電力公司位於台中市大甲區中山路一條1萬1400伏特高壓電線20日被雷擊斷落，導致苗栗縣苑裡鎮周男觸電死亡意外等，台中地檢署檢察官今天前往苑裡鎮召開臨時偵查庭，除訊問台電人員在發生緊急事故的處理流程，也約談同樣觸電但即時獲救的余婦。

余婦心有餘悸地指出，20日騎乘機車從苑裡返回台中住處，行經大甲區中山路二段時，突然感覺到一股強烈的電流上身，然後人車倒地，讓她「快要休克了」。她喊了一聲「主啊、救我」，眼前剛好出現一台車輛，駕駛提醒她「趕快起來，電線斷掉了」。

余婦說，當時路面積水導電，雙腳也被電得幾乎麻痺，連機車也通電，根本無法觸摸。原以為自己「死了」，但突然不知道從哪裡來的力量，自行爬起，再慢慢地坐到一旁花台休息。

余婦指出，觸電後，除右手肘有外傷、脫皮，這兩天全身肌肉痠痛，甚至一度感覺肌肉快要裂開。事後得知，她意外當時相隔不到5分鐘，後面的機車騎士也遭遇電擊，但沒能逃過死劫，讓她感到十分難過。